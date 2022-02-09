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Не менее 22 тыс человек будет направлено на молодежную практику в 2022 году в Казахстане

9 Февраля 2022 11:45
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Не менее 22 тыс человек будет направлено на молодежную практику в 2022 году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) исполнило поручения Главы государства по увеличению эффективности мер занятости, оказываемых населению, данные Правительству РК на заседании Мажилиса Парламента РК 11 января 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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В рамках исполнения поручений 7 февраля т. г. внесены изменения в приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 14 июня 2016 года № 516 «О некоторых вопросах содействия занятости населения» и в Правила организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе (далее – Правила).

В рамках изменений в приказ от 2016 года предусматривается увеличение размера грантов на развитие бизнеса, выдаваемых молодежи и социально уязвимым слоям населения, до 400 МРП (в 2022 году – 1,2 млн тенге).

Выдача грантов обеспечит молодежь и социально уязвимые слои населения стартовыми средствами для открытия своего дела. Всего в текущем году грантами планируется обеспечить 20 тыс человек.

Внесенными изменениями в Правила предусматривается увеличение размера заработной платы молодым специалистам, принимающим участие в молодежной практике и проекте «Первое рабочее место», до 30 МРП, а также увеличение сроков участия в молодежной практике и проекте «Первое рабочее место» до 12 и 18 месяцев соответственно.

Данные изменения окажут содействие в успешной адаптации и закреплении на рабочем месте молодежи по полученной профессии.

В текущем году на молодежную практику планируется направить не менее 22 тыс человек, а также организовать участие в проекте «Первое рабочее место» не менее 3 тыс молодых людей.

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#Бизнес   #Минтруда РК   #Общество   #Молодежь   #Трудоустройство  
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