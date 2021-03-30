Не менее $15 млрд инвестируют в электроэнергетическую отрасль Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики РК Кайрат Рахимов рассказал о работе по переходу от «эксплуатационной модели» к «инвестиционной» в электроэнергетической отрасли страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая динамику роста объемов потребления, перед электроэнергетической отраслью Казахстана стоит вызов перехода от «эксплуатационной модели» к «инвестиционной». Данный переход потребует в первую очередь ввода новых мощностей и обновления существующих. Общий объем инвестиций до 2030 года оценивается не менее чем в 15 млрд долларов. Работа в данном направлении начата», - сказал Кайрат Рахимов на брифинге в СЦК.

По его словам, Министерством энергетики предпринят ряд мер, которые позволят в среднесрочной перспективе сохранить профицит энергомощностей, а именно:

- в рамках рынка мощности заключен ряд инвестиционных соглашений, что позволяет существующим станциям провести модернизацию и расширение своих мощностей. На сегодня реализуются проекты, которые позволят с 2022 по 2026 годы ввести 1 325 МВт с общим объемом инвестиций более 400 млрд тенге;

- в рамках поручений Главы государства на расширенном заседании Правительства 26 февраля текущего года совместно с системным оператором ведется работа по разработке долгосрочного Энергетического баланса до 2035 года;

- благодаря принятию в 2020 году на законодательном уровне стимулирующих методов, начата работа по реализации проектов строительства маневренных мощностей.