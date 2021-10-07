Не менее 15 человек погибли при землетрясении на юге Пакистана

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 15 человек погибли в результате землетрясения, зафиксированного в ночь на четверг на юге Пакистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«На данный момент погибли от 15 до 20 человек. Число погибших может увеличиться», - заявили агентству Agence France-Presse в управлении по борьбе со стихийными бедствиями.

Как уточняет агентство со ссылкой на представителя властей провинции Белуджистан, наиболее пострадавшей от землетрясения, несколько человек умерли под завалами разрушившегося здания. Среди них были женщина и шестеро детей.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр проинформировал о землетрясении магнитудой 5,7, произошедшем на территории Пакистана. Эпицентр подземных толчков располагался в 102 км к северо-востоку от города Кветта (население около 733 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.