РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:40, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Не менее 15 человек погибли при землетрясении на юге Пакистана

    None
    None
    ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 15 человек погибли в результате землетрясения, зафиксированного в ночь на четверг на юге Пакистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «На данный момент погибли от 15 до 20 человек. Число погибших может увеличиться», - заявили агентству Agence France-Presse в управлении по борьбе со стихийными бедствиями.

    Как уточняет агентство со ссылкой на представителя властей провинции Белуджистан, наиболее пострадавшей от землетрясения, несколько человек умерли под завалами разрушившегося здания. Среди них были женщина и шестеро детей.

    Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр проинформировал о землетрясении магнитудой 5,7, произошедшем на территории Пакистана. Эпицентр подземных толчков располагался в 102 км к северо-востоку от города Кветта (население около 733 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.


    Теги:
    Землетрясение Происшествия, ЧС Пакистан Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!