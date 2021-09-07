Не менее 1 трлн тенге выделят на поддержку бизнеса в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил планы по реализации Послания Президента РК от 1 сентября 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По первому направлению предусмотрена реализация 27 мероприятий. Для развития предпринимательства будет продолжена реализация программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса» в 2022 году. В целом, объем финансирования составит не менее 1 трлн тенге», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, в целях повышения эффективности государственных финансов будет разработана Концепция управления государственными финансами. Концепция будет охватывать вопросы управления бюджетной политикой, государственным долгом, а также формирования и использования средств Национального фонда.

«Будет определен основной госорган для единого контроля над ценами по цепочке «от производителя до потребителя». Будет разработан Закон «О личных подсобных хозяйствах». Предполагается закрепление на долгосрочной основе механизмов субсидирования в сельском хозяйстве», - заключил министр.