РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:22, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Не менее 1 трлн тенге выделят на поддержку бизнеса в 2022 году

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил планы по реализации Послания Президента РК от 1 сентября 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По первому направлению предусмотрена реализация 27 мероприятий. Для развития предпринимательства будет продолжена реализация программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса» в 2022 году. В целом, объем финансирования составит не менее 1 трлн тенге», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    По его словам, в целях повышения эффективности государственных финансов будет разработана Концепция управления государственными финансами. Концепция будет охватывать вопросы управления бюджетной политикой, государственным долгом, а также формирования и использования средств Национального фонда.

    «Будет определен основной госорган для единого контроля над ценами по цепочке «от производителя до потребителя». Будет разработан Закон «О личных подсобных хозяйствах». Предполагается закрепление на долгосрочной основе механизмов субсидирования в сельском хозяйстве», - заключил министр.


    Теги:
    Финансы Бизнес Миннацэкономики Другие государственные органы Астана Экономика
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!