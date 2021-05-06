Не имеющий прав водитель снес дерево в центре Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 34-летний водитель ночью врезался в дерево. Мужчине оказали медицинскую помощь и отпустили домой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, авария произошла на перекрестке улиц Жамбыла-Чайковского. Водитель «Renault» не справился с управлением и снес дерево, которое от удара рухнуло на проезжую часть. В ходе проверки полицейские установили, что права управления автомобилем мужчина не имел. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения отказался.

В отношении водителя составили два протокола: за совершение дорожно-транспортного происшествия и за отказ от прохождения освидетельствования лицом, не имеющим права управления.

Материалы передали в Специализированный административный суд Петропавловска. Суд определил наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток и штрафа в размере 60 МРП, что превышает 175 тысяч тенге.