Не имеющий аналогов в регионе Дворец студентов строится в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Уникальный проект, не имеющий аналогов в Акмолинской области, реализуется в Кокшетау. Здесь в скором времени появится Дворец студентов университета Абая Мырзахметова. С ходом строительства ознакомился аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата региона, планируемая проектная мощность участка составляет более 8 тысяч квадратных метров.

«Дворец студентов в будущем будет состоят из двух корпусов. Первый – студенческий амфитеатр, второй – спортивный комплекс. В настоящее время проводятся отделочные работы. В целом, все материалы, используемые в строительстве, натуральные. Это камень, фиброгипс, металл. Пол будет изготовлен из керамических плит. Также здесь будут предусмотрены концертный зал, студии звукозаписи, балетная, домбровая, то есть будет все, что необходимо для профессионального развития творчества студентов. Спортивный комплекс включает в себя залы для волейбола, баскетбола, есть отдельно тренировочные, борцовский зал», - пояснил ректор университета Мади Елюбаев.

«Это очень уникальный проект, хорошее архитектурное строение. В спортивном комплексе можно проводить республиканские, международные соревнования», – подчеркнул Ермек Маржикпаев.