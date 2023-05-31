Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Не имеющий аналогов в регионе Дворец студентов строится в Кокшетау

Автор:  
Оксана Матасова
31 Мая 2023, 19:10
Не имеющий аналогов в регионе Дворец студентов строится в Кокшетау Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Уникальный проект, не имеющий аналогов в Акмолинской области, реализуется в Кокшетау. Здесь в скором времени появится Дворец студентов университета Абая Мырзахметова. С ходом строительства ознакомился аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата региона, планируемая проектная мощность участка составляет более 8 тысяч квадратных метров.

«Дворец студентов в будущем будет состоят из двух корпусов. Первый – студенческий амфитеатр, второй – спортивный комплекс. В настоящее время проводятся отделочные работы. В целом, все материалы, используемые в строительстве, натуральные. Это камень, фиброгипс, металл. Пол будет изготовлен из керамических плит. Также здесь будут предусмотрены концертный зал, студии звукозаписи, балетная, домбровая, то есть будет все, что необходимо для профессионального развития творчества студентов. Спортивный комплекс включает в себя залы для волейбола, баскетбола, есть отдельно тренировочные, борцовский зал», - пояснил ректор университета Мади Елюбаев.

photo

«Это очень уникальный проект, хорошее архитектурное строение. В спортивном комплексе можно проводить республиканские, международные соревнования», – подчеркнул Ермек Маржикпаев.

photo

Акимат   Кокшетау  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
Скончался Бердибек Сапарбаев
Скончался Бердибек Сапарбаев
В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Назначен новый министр по ЧС Казахстана
Назначен новый министр по ЧС Казахстана
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах
Где отдохнуть в Туркестанской области
Где отдохнуть в Туркестанской области
В Астане увеличили давление подачи воды
В Астане увеличили давление подачи воды