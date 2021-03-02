Не игнорировать предупреждения о закрытии дорог попросил глава МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин порекомендовал гражданам, которые собираются выезжать на дорогу, прислушиваться к сообщениям по предупреждению о закрытии трасс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным МЧС, из-за ухудшения погодных условий, в настоящее время закрыты участки дорог на территории трех регионов - Алматинской, Актюбинской областей и ВКО. По состоянию на 2 марта в девяти регионах объявлено штормовое предупреждение.

«Очень сложные погодные условия выдались на прошлой неделе. Вы знаете, что большое количество автомобильных дорого было перекрыто. На данное момент мы получили штормовое предупреждение по девяти регионам. Закрыты участки дорог на территории трех регионов. Поэтому, я еще бы хотел обратить внимание наших граждан, чтобы не игнорировали заранее посылаемое предупреждение о закрытии дорог, и тем более не пытались проехать в объезд блокпостов, которые установлены на дорогах республиканского и областного значения. Зимний период календарно закончился, но, тем не менее, метеоусловия говорят о том, что на центральной части Казахстана надвигается новый циклон с выпадением обильных осадков и увеличением скорости ветра. Соответственно, это может привести к образованию снежных заносов и образованию ЧС», - сказал в ходе онлайн-брифинга СЦК Юрий Ильин.

Он отметил, что с начала зимнего периода на территории Казахстана было объявлено более тысячи штормовых предупреждений, более 680 раз закрывались участки автодорог (из них республиканского и областного), более 230 раз ограничивалось движение для грузового и пассажирского автотранспорта.

«Спасено и эвакуировано 1 242 человека. Для этого задействованы более 90 пунктов обогрева, вызволено из снежного заноса более 400 единиц техники. В аварийно-спасательных работах задействовано более 5 тысяч человек и тысячи единиц техники», - проинформировал глава МЧС.

По сообщению министра, по сравнению с предыдущими годами количество транспорта, который попали в снежный плен, значительно уменьшилось.

«Те факты, которые я привел, говорит о том, что у нас не всегда люди слушают внимательно сообщение о возникновении угрозы ЧС с прохождением циклонов и, рискуя своей жизнью, выезжают на дорогу, что приводит в дальнейшем к проведению спасательных работ», - заявил Юрий Ильин.

Напомним, атмосферные фронты, связанные с Северо-Западным циклоном сохранят неустойчивый характер погоды на большей части РК – пройдут осадки, в виде дождя и снега, ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере – с низовой метелью.