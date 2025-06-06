Не хватает ни умения, ни сил, ни упорства — депутаты оценили работу Минэкологии Казахстана

Депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова резко раскритиковала деятельность ведомства.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

— Считаю, что у нас нет Министерства экологии. Мы предоставлены сами себе, все граждане нашей страны. Выживай как хочешь. Министерству экологии абсолютно безразлично, какая экология в нашей стране. Вот эти все гиганты, которые загрязняют нашу атмосферу, воду, землю, они (Минэкологии — прим. ред.) не могут их никаким образом остановить, — высказалась депутат.

По ее словам, наложенные штрафы на крупные предприятия не сопоставимы с тем вредом, который они наносят природе.

— По сути, этих гигантов, которые все загрязняют, нужно остановить для того, чтобы они прекратили нас уничтожать. Но у Министерства экологии на это не хватает ни умения, ни сил, ни упорства. Их все устраивает. Зато не устраивает нас всех, — заявила Смирнова.

Она обратила внимание на экологическую ситуацию в разных регионах страны.

— Посмотрите, что творится в Усть-Каменогорске. Они точно знают, что металлургический комбинат, который там есть, делает выбросы, которые несовместимы с жизнью. Это очень красивое место в нашей стране, но полностью загрязняется природа. Они всё знают, но ничего не делают. Смотрят на это безобразие очень спокойно. Всё, что происходит в Атырау, бесконечные выбросы сероводорода, которые тоже несовместимы с жизнью. Посмотрите, что происходит с нефтедобычей. Огромная прибыль для тех, кто является добытчиками этой нефти. А что гражданам Казахстана от этого? Ничего. Только загрязненная вода и земля, — говорит она.

Депутат также недавно посетила малую ГЭС, строящуюся на реке Каргалы.

— Я не знаю, выработают они там электроэнергию или нет, но экологию они точно испортят. И никому дела нет, у всех руки коротки остановить это безобразие, — подчеркнула Смирнова.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

В свою очередь, межилисмен Сергей Пономарев считает, что на законодательном и бюджетном уровне Министерство экологии получает все необходимое.

— Что касается выполнения программ, я думаю, что неплохо справляется с декарбонизацией, более-менее справляется с твердо-бытовыми отходами, хотя их все больше и больше. Но это забота не только Минэкологии, но и всех нас, — отметил депутат.

Однако он выразил обеспокоенность реализацией программы по высадке 2 миллиардов деревьев.

— Поскольку я член Комитета экологии, совсем недавно, на прошлой неделе было выездное заседание в Костанайской области. Я обратил внимание на то, что программа у нас, во-первых, не выполняется, а это поручение Президента, она перенесена до 2027 года. Но и во-вторых, считаю, очень плохо, что у нас нет маркеров, мы должны высадить 2 млрд, а сколько из них прижилось — мы не знаем. Мы знаем, что должно прижиться 70% лиственных и хвойных, таких как, березы и сосны, и 27% саксаула. Но мы не знаем, сколько реально прижилось — 10% или 50%, — сказал Пономарев.

Также, по его словам, пройдут многие годы, возможно, и десятилетия, прежде чем эти сеянцы превратятся в полноценные деревья.

— Именно эта программа в городах она более-менее выполняется. Мы должны 15 млн высадить. В регионах, я считаю, что программа практически трещит по швам, — добавил депутат.

Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

Депутат Мажилиса Ринат Заитов дал более позитивную оценку работе Министерства экологии. По его словам, за последний год ведомство провело ряд значимых мероприятий.