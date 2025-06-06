Не хватает ни умения, ни сил, ни упорства — депутаты оценили работу Минэкологии Казахстана
5 июня в Казахстане отмечается День эколога — профессиональный праздник защитников природы и специалистов по охране окружающей среды. Корреспондент агентства Kazinform обратилась к депутатам с вопросом о том, как они оценивают работу Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова резко раскритиковала деятельность ведомства.
— Считаю, что у нас нет Министерства экологии. Мы предоставлены сами себе, все граждане нашей страны. Выживай как хочешь. Министерству экологии абсолютно безразлично, какая экология в нашей стране. Вот эти все гиганты, которые загрязняют нашу атмосферу, воду, землю, они (Минэкологии — прим. ред.) не могут их никаким образом остановить, — высказалась депутат.
По ее словам, наложенные штрафы на крупные предприятия не сопоставимы с тем вредом, который они наносят природе.
— По сути, этих гигантов, которые все загрязняют, нужно остановить для того, чтобы они прекратили нас уничтожать. Но у Министерства экологии на это не хватает ни умения, ни сил, ни упорства. Их все устраивает. Зато не устраивает нас всех, — заявила Смирнова.
Она обратила внимание на экологическую ситуацию в разных регионах страны.
— Посмотрите, что творится в Усть-Каменогорске. Они точно знают, что металлургический комбинат, который там есть, делает выбросы, которые несовместимы с жизнью. Это очень красивое место в нашей стране, но полностью загрязняется природа. Они всё знают, но ничего не делают. Смотрят на это безобразие очень спокойно. Всё, что происходит в Атырау, бесконечные выбросы сероводорода, которые тоже несовместимы с жизнью. Посмотрите, что происходит с нефтедобычей. Огромная прибыль для тех, кто является добытчиками этой нефти. А что гражданам Казахстана от этого? Ничего. Только загрязненная вода и земля, — говорит она.
Депутат также недавно посетила малую ГЭС, строящуюся на реке Каргалы.
— Я не знаю, выработают они там электроэнергию или нет, но экологию они точно испортят. И никому дела нет, у всех руки коротки остановить это безобразие, — подчеркнула Смирнова.
В свою очередь, межилисмен Сергей Пономарев считает, что на законодательном и бюджетном уровне Министерство экологии получает все необходимое.
— Что касается выполнения программ, я думаю, что неплохо справляется с декарбонизацией, более-менее справляется с твердо-бытовыми отходами, хотя их все больше и больше. Но это забота не только Минэкологии, но и всех нас, — отметил депутат.
Однако он выразил обеспокоенность реализацией программы по высадке 2 миллиардов деревьев.
— Поскольку я член Комитета экологии, совсем недавно, на прошлой неделе было выездное заседание в Костанайской области. Я обратил внимание на то, что программа у нас, во-первых, не выполняется, а это поручение Президента, она перенесена до 2027 года. Но и во-вторых, считаю, очень плохо, что у нас нет маркеров, мы должны высадить 2 млрд, а сколько из них прижилось — мы не знаем. Мы знаем, что должно прижиться 70% лиственных и хвойных, таких как, березы и сосны, и 27% саксаула. Но мы не знаем, сколько реально прижилось — 10% или 50%, — сказал Пономарев.
Также, по его словам, пройдут многие годы, возможно, и десятилетия, прежде чем эти сеянцы превратятся в полноценные деревья.
— Именно эта программа в городах она более-менее выполняется. Мы должны 15 млн высадить. В регионах, я считаю, что программа практически трещит по швам, — добавил депутат.
Депутат Мажилиса Ринат Заитов дал более позитивную оценку работе Министерства экологии. По его словам, за последний год ведомство провело ряд значимых мероприятий.
— Только на прошлой неделе, когда мы обратились к министру, он лично контролировал ситуацию в Восточно-Казахстанской и Абайской областях. Кроме того, Министерство активно взаимодействует с Комитетом экологии Мажилиса. Большая работа ведется в сфере лесного и водного хозяйства. Если давать обобщенную оценку всей деятельности, то, возможно, можно оценить работу ведомства как среднюю. Но, если рассматривать только последний год, то, по моим наблюдениям, эту работу можно оценивать выше удовлетворительной, — сказал он.