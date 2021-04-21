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    14:08, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Не хотим, чтобы санкции имели эффект на Казахстан - посол США в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Санкции в отношении России и повлияют ли это на Казахстан, прокомментировал посол США в Казахстане Уильям Мозер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я хочу сказать, что мы приняли эти меры, санкции для того, чтобы изменить поведение России. И нужно подчеркнуть этот момент: было такое поведение, как вмешательство в наши выборы и в государственную информацию», - сказал Уильям Мозер, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга посольства.

    «Но относительно Казахстана я хочу сказать, мы работали и будем работать в Казахстане, чтобы Казахстан мог избежать обязательных последствий этих санкций. Мы не хотим, чтобы эти санкции имели эффект на Казахстан», - добавил У. Мозер



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    Международная деятельность Политика Экономика Мировые новости Внешняя политика Казахстана Россия США Интеграция и партнерство
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