Не хотим, чтобы санкции имели эффект на Казахстан - посол США в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Санкции в отношении России и повлияют ли это на Казахстан, прокомментировал посол США в Казахстане Уильям Мозер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хочу сказать, что мы приняли эти меры, санкции для того, чтобы изменить поведение России. И нужно подчеркнуть этот момент: было такое поведение, как вмешательство в наши выборы и в государственную информацию», - сказал Уильям Мозер, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга посольства.

«Но относительно Казахстана я хочу сказать, мы работали и будем работать в Казахстане, чтобы Казахстан мог избежать обязательных последствий этих санкций. Мы не хотим, чтобы эти санкции имели эффект на Казахстан», - добавил У. Мозер



