«Не хотела жалеть себя»: карагандинка встала с инвалидной коляски благодаря спорту

Карагандинка Айдана Жапарова смогла преодолеть проблемы со здоровьем и встать с инвалидной коляски благодаря спорту. О преимуществах здорового образа жизни и бесценности каждого проделанного шага Айдана Жапарова убедилась на личном опыте,передает корреспондент агентства Kazinform.

Девушка прошла через огонь, воду и медные трубы, лишь бы твердо стоять на своих двоих.

В 2014 году ей поставили страшный диагноз — опухоль позвоночника. После сложной операции Айдана была прикована к инвалидной коляске. Далее на протяжении 8 лет девушка было вынуждена передвигаться на костылях. После долгого и изнурительного лечения и реабилитации она поняла, ей могут помочь только сила воли и желание жить. Встать на ноги ей помог активный образ жизни.

— В 2014 году моя жизнь изменилась. Однажды утром, когда я готовилась к учебе, я почувствовала слабость в левой ноге. Сходила к врачу, они выписали мне несколько уколов и витаминов. Некоторое время боль утихала, а потом возобновлялась. Потом родственники посоветовали мне пойти к целителю. Ходила, он делал мне болезненные процедуры, плакала так сильно от невыносимой боли. Целитель сказал, что через три дня будет легче, но на следующий день я вообще не чувствовала ноги. В итоге села в коляску, а потом 8 лет была прикована к ней, передвигалась иногда на костылях. Жалеть себя я никогда не хотела, поэтому старалась изо всех сил и работала, — говорит Айдана Жапарова.

Сегодня она владеет магазином спортивной одежды и работает сурдопереводчиком. На характер и целеустремленность девушки косвенно повлияло нелегкое бремя ее родителей. Они глухонемые. И Айдана учила язык жестов с раннего детства. Повзрослев, навыки сурдопереводчика лишь усовершенствовались. Сегодня она работает в инклюзивном театре в Астане.

— Языку жестов учила мама. Я сразу запомнила. В детстве я переводила маме разные сериалы, фильмы. Можно даже сказать, что у меня не было детства. Потому что мне всегда приходилось находиться рядом с мамой и переводить. Я рано повзрослела. Несмотря на то, что я маленькая, я переводила сложные документы и выполняла работу взрослых, — говорит Айдана Жапарова.

Своим опытом Айдана активно делится в социальных сетях. Ее цель — поднять дух таких же людей, столкнувшихся с тяжелой жизненной ситуацией. Контент полностью ориентирован на спортивную сферу. В роликах также можно узнать о секретах стройной фигуры и правильного питания.

— Сейчас мы с семьей переехали в Астану. Мне очень нравится моя работа. Пока что не могу сказать, что я на 100 процентов владею языком жестов, каждый день совершенствую свои навыки. Мне приятно протянуть руку помощи тем, кто нуждается в ней. Такие люди не должны оставаться без внимания. Они такие же члены общества как и все остальные, — говорит девушка.

По словам Айданы на ней лежит большая ответственность. Правильно передавать информацию и эмоции для людей с отсутствием слуха — задача не из простых.