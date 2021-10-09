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Не хочу терять контракт - Мария Агапова высказалась о чемпионских планах в UFC

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Октября 2021, 12:33
Не хочу терять контракт - Мария Агапова высказалась о чемпионских планах в UFC

ЛАС-ВЕГАС. КАЗИНФОРМ - Проспект женского наилегчайшего веса UFC из Казахстана Мария Агапова (9-2) рассказала о долгосрочных планах в промоушне в преддверии своего поединка с колумбийской файтершой Сабиной Масо (9-2), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бой состоится в ночь с 9 на 10 октября на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

— У меня все еще есть возможность проявить себя, и я действительно хочу сделать это лучше. Я не хочу терять этот контракт с UFC, потому что это то, о чем я мечтала всю свою жизнь. Я хочу показать себя. Я хочу показать, на что я способна, и сделать все, что в моих силах. Я хочу побеждать и иметь долгую карьеру, по крайней мере, еще пять лет. Мне хочется пойти за чемпионским поясом. Я хочу всего. Мне просто нужно быть более дисциплинированной и усердно работать, — цитирует Агапову UFC.com.


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