+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 23 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Не думаю, что проиграл – Сакен Бибосынов прокомментировал поражение на Олимпиаде

5 Августа 2021 22:24
Поделиться:
Не думаю, что проиграл – Сакен Бибосынов прокомментировал поражение на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бронзовый призер Олимпиады в Токио Сакен Бибосынов прокомментировал поражение в бою с британцем Галалом Яфаем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Причину провала казахстанских боксеров в Токио назвал главный тренер
Что ожидает спортсменов и тренеров после Олимпиады, рассказал Серик Сапиев Серик Сапиев дал оценку судейству на Олимпиаде в Токио Казахстан завоевал три «бронзы», но опустился в медальном зачете Олимпиады-2020

«В первом раунде поединка не было нокаута. Во втором раунде, думаю, я одержал верх над соперником, потому что приложил все усилия. Не думаю, что я проиграл, но таково решение арбитра. И на этом я не останавливаюсь, буду работать над допущенными ошибками, участвовать в дальнейших соревнованиях и побеждать», - сказал Сакен Бибосынов на онлайн-пресс-конференции в СЦК.

Напомним, сегодня спортсмен уступил в полуфинале британскому боксеру Галалу Яфаю, но принес в копилку Казахстана бронзовую медаль. В первом раунде казахстанцу отсчитали нокдаун, в результате чего судьи единогласно отдали раунд Яфаю. Во втором отрезке со счетом 3:2 верх взял Бибосынов. Итогом поединка стала победа британца со счетом 3:2. Таким образом он выступит в финале, а Бибосынов стал обладателем «бронзы» Олимпиады-2020.


Фото: olympic.kz


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Причину провала казахстанских боксеров в Токио назвал главный тренер
Что ожидает спортсменов и тренеров после Олимпиады, рассказал Серик Сапиев
Серик Сапиев дал оценку судейству на Олимпиаде в Токио
Казахстан завоевал три «бронзы», но опустился в медальном зачете Олимпиады-2020
Популярное
1 Замакима Талдыкоргана уволили после задержания членов мониторинговой группы за взятки
2 Общественный транспорт не будет работать в выходные в Нур-Султане
3 Землетрясение произошло в 879 км от Алматы
4 Вакцинированные студенты и преподаватели вузов начали получать поощрения
5 Разметку-«вафельницу» нанесли на перекрестках улиц в Нур-Султане
6 Иммунный ответ на шесть разных вакцин от коронавируса проанализировали в Нур-Султане
Читайте также
Казахстан завоевал три «бронзы», но опустился в медальном зачете Олимпиады-2020
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 6 августа
Замакима Талдыкоргана уволили после задержания членов мониторинговой группы за взятки
Общественный транспорт не будет работать в выходные в Нур-Султане
Землетрясение произошло в 879 км от Алматы
Вакцинированные студенты и преподаватели вузов начали получать поощрения
Разметку-«вафельницу» нанесли на перекрестках улиц в Нур-Султане
Иммунный ответ на шесть разных вакцин от коронавируса проанализировали в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив