Не допустить роста цен на уголь поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Взять на особый контроль цены на уголь и принять меры по недопущению их необоснованного роста цен поручил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с акиматами необходимо взять на особый контроль цены на уголь и принять меры по недопущению необоснованного роста цен, особенно на уголь для населения», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Глава Кабмина поручил министерствам энергетики и индустрии продолжить мониторинг хода подготовки объектов к предстоящему отопительному периоду.

Ранее Премьер-Министр поручил организовать работу по заблаговременному обеспечению в необходимых объёмах угля для населения, топлива для ТЭЦ и котельных.

«Министерству индустрии совместно с акиматами организовать работу по заблаговременному обеспечению в необходимых объёмах угля для населения, топлива для ТЭЦ и котельных. Также поручаю провести на местах информационно-разъяснительную работу по вопросам реализации угля населению», - сказал Аскар Мамин в ходе заседания Правительства.