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    10:41, 18 Май 2021 | GMT +6

    Не допустить роста цен на уголь поручил Аскар Мамин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Взять на особый контроль цены на уголь и принять меры по недопущению их необоснованного роста цен поручил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с акиматами необходимо взять на особый контроль цены на уголь и принять меры по недопущению необоснованного роста цен, особенно на уголь для населения», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Глава Кабмина поручил министерствам энергетики и индустрии продолжить мониторинг хода подготовки объектов к предстоящему отопительному периоду.

    Ранее Премьер-Министр поручил организовать работу по заблаговременному обеспечению в необходимых объёмах угля для населения, топлива для ТЭЦ и котельных.

    «Министерству индустрии совместно с акиматами организовать работу по заблаговременному обеспечению в необходимых объёмах угля для населения, топлива для ТЭЦ и котельных. Также поручаю провести на местах информационно-разъяснительную работу по вопросам реализации угля населению», - сказал Аскар Мамин в ходе заседания Правительства.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Цены и тарифы Энергетика ЖКХ
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