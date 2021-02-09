Не допускать сокращений штата и снижения зарплаты – жамбылские предприятия подписали меморандум

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Шуский район с рабочим визитом посетил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе главы региона отметили, что Бердибек Сапарбаев ознакомился с работой ряда промышленных и социальных объектов, заслушал отчеты их руководителей. Кроме этого, подписан ряд трехсторонних меморандумов между акиматом области и администрацией предприятий о сотрудничестве в вопросах обеспечения трудовых прав работников.

Город Шу известен как крупный железнодорожный узел, где сосредоточено немало отраслевых предприятий, непосредственно связанных с деятельностью стальных магистралей. Их стабильная работа напрямую влияет на социальное самочувствие местных жителей, многие из которых трудятся в этой сфере.

Именно поэтому Бердибек Сапарбаев в первую очередь посетил локомотиворемонтный завод «Қамқор» и Шуское локомотивное эксплуатационное депо, являющиеся наиболее крупными железнодорожными предприятиями района.

В ходе экскурсии по цехам директор предприятия «Қамқор» Марат Нурбаев рассказал главе региона о деятельности, планах и перспективах предприятия, занимающегося техническим обслуживанием электровозов. Трудятся здесь 320 человек, большинство из них - местные жители.

«В городе Шу есть железнодорожный колледж, поэтому особой нехватки специалистов мы не ощущаем. Вот только квалифицированных токарей недостает, но мы стараемся находить выход и из этой ситуации, обучая специалистов на местах», - сказал Марат Нурбаев.

В ближайшее время в рамках государственного оборонного заказа на предприятии будут ремонтировать и артиллерийское вооружение. В одном из цехов уже начаты подготовительные работы.

Шуское локомотиворемонтное эксплуатационное депо было основано еще в 1929 году. Бердибек Сапарбаев осмотрел служебные помещения дежурных по депо, поинтересовался графиком и условиями работы персонала, размером заработной платы.

Руководители локомотиворемонтного завода «Қамқор» и Шуского локомотивного эксплуатационного депо отчитались об итогах работы за 2020 год. Заслушав доклады, Бердибек Сапарбаев поинтересовался, были ли случаи сокращения работников, какие существуют меры социальной их защиты.

«Жамбылская область входит в число регионов с невысокими доходами населения, поэтому перед руководителями предприятий и учреждений стоит задача не допускать необоснованных сокращений работников и снижения их заработной платы. Кроме того, нам необходимо изыскивать возможности для увеличения числа новых рабочих мест с целью снижения уровня безработицы», - подчеркнул глава региона.

По итогам совещания подписан трехсторонний меморандум между облакиматом, руководителями предприятий и профсоюзной организацией о строгом соблюдении норм трудового законодательства, недопущении сокращений штата и снижения уровня доходов работников.

Далее Бердибек Сапарбаев побывал на государственном коммунальном предприятии «Шу-Жылу», обеспечивающем тепловой энергией значительную часть населения и социальных объектов города Шу. По словам директора «Шу-Жылу» Руслана Куккузова, на балансе предприятия находятся 358 объектов, в том числе 57 многоквартирных, 226 частных домов и 19 социальных объектов. С 2020 года котельная предприятия работает на природном газе, установлены три газовых котла.

«Отопительный сезон проходит в штатном режиме, без перебоев. Все проблемы, которые могли этому помешать, были устранены на стадии подготовительных работ», - рассказал Руслан Куккузов.