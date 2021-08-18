Не допускать необоснованного роста тарифов на комуслуги обещают в МНЭ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асхат Жапсарбай поделился планами на 2021 год касательно недопущения роста тарифов на комуслуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году, в целях соблюдения баланса интересов между потребителями и субъектами естественных монополий планируется осуществить следующие основные задачи: недопущение необоснованного роста тарифов на коммунальные услуги до конца 2021 года и соблюдение коридора вклада в инфляцию; анализ исполнения тарифных смет и инвестиционных программ совместно с отраслевыми ГО и МИО», - сказал Асхат Жапсарбай на брифинге в СЦК.

Кроме того, в планах ведомства:

- совершенствование нормативных правовых актов в сфере естественных монополий, путем внесения изменений и дополнений в Закон «О естественных монополиях» и в Правила формирования тарифов.

- мониторинг передачи бесхозяйных сетей и объектов, построенных за счет бюджетных средств в коммунальной сфере в доверительное управление СЕМ;

- выработка новых подходов к дифференцированному тарифообразованию для различных групп потребителей, а также механизмов адресной помощи для наиболее социально уязвимых слоев населения;

- совершенствование и практическое внедрение стимулирующего метода тарифообразования в пилотном режиме;

- участие в разработке и реализации Концепций развития газовой отрасли до 2030 года и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры (строительство и реконструкция канализационно-очистных сооружений), а также Национальном проекте развития электроэнергетики до 2025 года.

Ранее и.о. председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асхат Жапсарбай объяснил, почему в Казахстане дорожают комуслуги.