Не допускать необоснованного роста тарифов на комуслуги обещают в МНЭ РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асхат Жапсарбай поделился планами на 2021 год касательно недопущения роста тарифов на комуслуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В 2021 году, в целях соблюдения баланса интересов между потребителями и субъектами естественных монополий планируется осуществить следующие основные задачи: недопущение необоснованного роста тарифов на коммунальные услуги до конца 2021 года и соблюдение коридора вклада в инфляцию; анализ исполнения тарифных смет и инвестиционных программ совместно с отраслевыми ГО и МИО», - сказал Асхат Жапсарбай на брифинге в СЦК.
Кроме того, в планах ведомства:
- совершенствование нормативных правовых актов в сфере естественных монополий, путем внесения изменений и дополнений в Закон «О естественных монополиях» и в Правила формирования тарифов.
- мониторинг передачи бесхозяйных сетей и объектов, построенных за счет бюджетных средств в коммунальной сфере в доверительное управление СЕМ;
- выработка новых подходов к дифференцированному тарифообразованию для различных групп потребителей, а также механизмов адресной помощи для наиболее социально уязвимых слоев населения;
- совершенствование и практическое внедрение стимулирующего метода тарифообразования в пилотном режиме;
- участие в разработке и реализации Концепций развития газовой отрасли до 2030 года и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры (строительство и реконструкция канализационно-очистных сооружений), а также Национальном проекте развития электроэнергетики до 2025 года.
Ранее и.о. председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асхат Жапсарбай объяснил, почему в Казахстане дорожают комуслуги.
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