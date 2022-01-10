Не допускать необоснованного повышения цен поручил аким Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области дефицита продовольствия нет, достаточно запаса ГСМ. Глава региона Женис Касымбек поручил не допускать необоснованного повышения цен и вести ежедневный мониторинг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжить работу по недопущению необоснованного роста цен по всем видам социально значимых продовольственных товаров», – Женис Касымбек дал поручение акимам городов и районов, руководителям областных управлений на аппаратном совещании.

О фактах завышения цен на продукты питания, ГСМ и газ для заправки автотранспорта жители области могут сообщать в службу Senim109. Операторы принимают обращения с указанием названий и адресов магазинов и заправок по короткому номеру 109. Звонить можно с городских и мобильных телефонов. Все жалобы будут переданы компетентным службам для принятия мер. Принимаются и любые другие вопросы по ситуации в регионе, режиму ЧП.

Также на совещании о ситуации по работе банков доложил директор карагандинского филиала Национального банка Газиз Шегенов.

По его словам, в Карагандинской области наличные деньги можно снять в банкоматах и отделениях банка. Также производятся безналичные расчёты через мобильные приложения банка «Халык» и Kaspi.kz.

«В эти выходные пополняли отечественной валютой банки второго уровня. Загружали наличностью банкоматы. Банки возвращаются к прежнему ритму работы. Работают мобильные приложения Kaspi.kz и Народного банка», –сказал руководитель филиала.