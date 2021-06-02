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    14:00, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Не допускать гибели людей на отдыхе призывают депутаты

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Артур Платонов призвал принять меры по недопущению гибели людей на отдыхе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Люди постепенно возвращаются к нормальному образу жизни после ослабления карантина. Лишь открывается туристический сезон, но уже только за один май мы потеряли 22 ребенка. Тяжелейшее горе в семьях. Драма в Чарыне стоила жизни девочке и учителю. Несколько пятиклассников пострадали и получили тяжелейший стресс. Посмертно «за храбрость и самоотверженность» награжден Мерей Ибрагимов, до последней минуты спасавший учеников, их любимый преподаватель. Ему было 26 лет. Героизм и мужество проявила одиннадцатилетняя Зере Бисембай. Смелая школьница сумела выплыть из мощного потока, несшего ее 3 километра, взобраться на скалы, и 20 часов боролась за свою жизнь», - сказал Артур Платонов в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса.

    По его словам, трагедия требует тщательнейшего расследования.

    «Пока мы наблюдаем несогласованность действий госорганов, перекладывание ответственности друг на друга, и вместе – на школу, родителей, турфирму. А дети – беззащитны. И даже не могут сразу сообщить о бедствии. Цифровизация – есть, связи – нет! В одном их красивейших мест природы, мировой жемчужине, невозможно быстро оповестить о чрезвычайной ситуации, когда дорога каждая секунда. Это - недопустимо и безответственно. Двое погибших студентов в горах Туркестанской области. Еще двоих ребят разыскивают. Присоединились спасатели из Узбекистана. Пока нашли рюкзак одного из туристов. И так же, проблемы со связью». – отметил депутат.

    Мажилисмен просит Правительство дать ответы на следующие вопросы:

    1. Какие существуют системные формы контроля, как они соблюдаются, налажено ли взаимодействие ведомств?

    2. Какой государственный орган конкретно отвечает за обеспечение безопасности на реках, озерах, искусственных водоемах, в местах походов, на турбазах и в детских лагерях?

    3. Обеспечены ли эти объекты всеми мерами безопасности и возможностью оповещения?


    Теги:
    Парламент Общество Безопасность Происшествия Мажилис
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