Не допускать дефицита нефтепродуктов поручил Роман Скляр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Критически важным является полное обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр на расширенном заседании коллегии Минэнерго, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно мы сталкиваемся с их дефицитом. При этом эта проблема носит уже системный характер. К примеру, сезонно, во время полевых работ отмечаются сбои в поставках дизельного топлива и повышение его цены. Периодически не хватает авиакеросина и битума, а также мазута в отопительный период», - сказал Роман Скляр.

Спикер добавил, что бензин и дизельное топливо вывозятся под видом других товаров.

«Министерство и «КазМунайГаз» постоянно называют какие-то причины: то остановка заводов на ремонт, то по импорту не могут договориться, то еще что-то. В итоге, вместо того, чтобы заранее планировать и принимать превентивные меры, – в самый последний момент занимаемся «тушением пожара». Дошло до того, что в сентябре прошлого года руководство Правительства вынуждено было решать эти вопросы в ручном режиме», - подчеркнул Роман Скляр.

Поэтому, как отметил вице-премьер, министерство и КазМунайГаз должны обеспечить жесткий контроль за производством и оборотом нефтепродуктов.

«В рамках проводимой работы по реформированию рынка ГСМ должен быть выработан четкий алгоритм мер по недопущению дефицита, контролю за ценами и исключению посреднических схем. Главой государства также поставлена задача по наращиванию объемов переработки до 21 млн тонн .Концептуально мы определились, что будем расширять Шымкентский НПЗ минимум до 9 млн тонн. В этой связи необходимо завершить все переговоры и приступить к базовому проектированию расширения завода. Министерству совместно с «Самрук-Казына» и «КазМунайГазом» до 15 марта внести в аппарат Правительства согласованный проект Дорожной карты по исполнению данного поручения Главы государства», - резюмировал Роман Скляр.