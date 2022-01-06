Не должно быть путаницы среди населения - Айдос Сарым о событиях в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым высказал свое мнение по поводу последних событий, поручений Главы государства, а также об отставке Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить о росте цен на газ, то думаю, что требования населения уместны. В целом, при принятии экономических решений в стране не следует забывать и о ее социально-политическом аспекте. Перед принятием закона, реформы или решения, касающихся судьбы народа и его интереса, правильным будет информировать общественность. Когда мы планируем что-то и принимаем решения, прежде всего, нужно учитывать интересы людей. Затем необходимо проанализировать и апробировать все плюсы-минусы мер, реализуемых для населения. Еще одним важным моментом является всестороннее информирование населения о происходящем и предстоящем событии», - рассказал Айдос Сарым.

По словам депутата, формируемое Правительство должно принять во внимание вышеназванные моменты.

«Один из важных вопросов, затронутых сегодня Главой государства - банкротство физических лиц. В жизни встречаются разные ситуации, люди могут оказаться в долгу или не успеть вовремя погасить кредиты. В этом случае не только юридические лица, но и физические лица, могут признать себя банкротом, решая вопросы личного характера. Данная практика существует в некоторых странах», - отметил Айдос Сарым.

Также мажилисмен прокомментировал поручение Президента касательно необходимости введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней.

«Президент назначил 180 дней, то есть за это время нужно выправить ситуацию. Это задача, которая будет возложена на Правительство», - добавил депутат.

Кроме того, Айдос Сарым высказал свое мнение по поводу отставки Правительства.

«Считаю, что Премьер-Министр принял правильное решение. Взяв на себя ответственность, уход в отставку главы Правительства является законным и гражданским решением. На сегодня приступают к формированию нового состава Правительства, в ближайшее время состоится заседание фракции», - сказал А. Сарым.

Кроме того, депутат Мажилиса отметил, что правоохранительным органам нужно проводить анализ различной информации и видеоматериалов, публикуемых в социальных сетях.

«Нельзя поддаваться на провокации - не должно быть путаницы среди населения. Для того, чтобы не создавать хаос среди народа, следует проанализировать, отбирать информацию, которая распространяется в сети. Нельзя верить фейковой информации, а опираться только на официальные факты», - заявил Айдос Сарым.

Ранее сообщалось , что Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд дополнительных поручений по стабилизации ситуации, среди которых введение государственного регулирования цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней.