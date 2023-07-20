Не должно быть ни одного министра, который в шортах лежит на пляже и загорает - замглавы кабмина Кыргызстана

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Чиновники, особенно министры, должны много работать, заявил сегодня на заседании кабмина заместитель главы кабинета министров Кыргыстана – председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР Камчыбек Ташиев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».



«Вы не должны сидя в кресле министра просто ездить туда-сюда и отдыхать на Иссык-Куле. Нужно прекратить такое, что «люди отдыхают, и я отдохну». Мы должны много работать, у нас не должно быть отдыха. Не должно быть ни одного министра, который в шортах лежит на пляже и загорает. Имейте ввиду уважаемые министры, чтобы я не видел такого. Я тоже будут принимать меры. Отдыхайте дома, работайте, если стали министрами. У нас не будет отпуска», - заявил Ташиев.