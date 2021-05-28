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    20:51, 27 Май 2021 | GMT +6

    Не должно быть кампанейщины – Асхат Аймагамбетов о мероприятиях по безопасности в школах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов призвал не превращать мероприятия по организации безопасности в школах в кампанейщину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По безопасной школе. Тут не должно быть никакой кампанейщины. Я вижу, что многие восприняли так, что у них это сводится просто к курсам. Их вдруг начали организовывать быстро-быстро, говорить: «Давайте мы условно пройдем через какие-то курсы». Но курсы – это не решение. Вопрос нужно рассматривать комплексно. У нас есть видение и направленные документы», - сказал Асхат Аймагамбетов на Республиканском педагогическом совете.

    Он перечислил эти мероприятия.

    «Это и «тревожные кнопки», и камеры видеонаблюдения, и работа психологов, и воспитательная работа в целом, это и в целом инструкция, как действовать в такой ситуации, и многое другое. Поэтому, когда некоторые регионы всё свели к тому, что надо отправить педагогов на какие-то курсы, это вызывает у меня большую озабоченность», - отметил министр.

    «Я прошу комитеты по обеспечению качества разобраться. Потому что, если это курсы, нужна определенная программа, нужно разобраться, соответствует она (требованиям – прим. ред.) или нет, платные они или бесплатные, почему и кто проводит эти курсы. Надо все это дело внимательно изучить», - заключил глава МОН.

    Напомним, министр образования и науки РК ранее поручил принять комплексные меры по обеспечению безопасности детей в школах.

    11 мая 2021 года в гимназию №175 в Казани (Татарстан) ворвался вооруженный преступник и открыл огонь. В результате погибли восемь человек, 21 попал в больницы. Стрелок был задержан.


    Теги:
    Образование Другие государственные органы МОН Общество Безопасность Молодежь
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