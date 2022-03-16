Не декларируемая, а настоящая многопартийность не за горами – Бакытжан Жумагулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Не декларируемая, а настоящая многопартийность не за горами. Таким мнением поделился депутат Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу «Перед собой мы ставим высокие цели» изложена президентская программа политических реформ, означающая новый этап государственного строительства. Думаю, со мною солидарно абсолютное большинство казахстанского общества: перемен, инициированных руководителем страны и заявленных на совместном заседании палат Парламента, общество ждало давно. И некоторые из них уже озвучивались в плане намерений. Обладая твердой политической волей, его замыслы, подчас кажущиеся дерзновенными и даже нереальными, последовательно претворяются в жизнь, ставя во главу угла исключительно интересы государства. Потому что, как подчеркивает Президент в Послании, политическая трансформация нацелена на формирование честных и справедливых «правил игры», - отметил сенатор.

Бахытжан Жумагулов также высказался о новом курсе государственности.

«Объявляется новый курс государственности: «от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом». Принципиальный момент: для ближайших родственников Президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе. Остановлюсь также на затронутых в Послании давно волнующих меня вопросах. К сожалению, в главной партии страны, недавно переименованной в «AMANAT», за прошлые годы сложилась порочная практика избрания руководителями областных филиалов акимов соответствующих регионов. Далее она распространялась на города, районы и даже предприятия. В результате плодились «двойные руководители», которые организационно-партийной работой особо не занимались. И вполне справедливо, что Глава государства наложил вето на формально-административный подход, запретив акимам и их заместителям занимать должности в областных и местных парторганизациях. Общественно-политических организаций коснутся и такие благие перемены, как снижение регистрационного порога для выборов в Мажилис (с 20 до 5 тысяч человек), минимальной численности региональных представительств и инициативных групп граждан для создания партий. Так что не декларируемая, а настоящая многопартийность не за горами», - считает сенатор.

Депутат напомнил, что модернизация намечена и в Парламенте.

«Мажилис предложили формировать по пропорционально-мажоритарной системе (70 % состава – по партийным спискам, 30% - по одномандатным округам). Этот шаг приведет к истинной конкурентной борьбе за мандаты и политическое влияние в высшем представительном органе страны. А вот еще один пример урезания Главой государства своих властных возможностей: «Президентскую квоту в Сенате следует рассматривать не как средство контроля, а в качестве механизма учета голосов и мнений социальных групп, слабо представленных в Парламенте. Поэтому мною принято решение о сокращении президентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов». В то же время Сенат получит недостающую «пятерку» из Мажилиса, чему Касым-Жомарт Токаев дает убедительное обоснование: «Нижняя палата Парламента должна отражать весь ландшафт страны без предоставления кому-либо искусственных преференций. Таким образом мы упраздним квоту АНК в Мажилисе, что, на мой взгляд, правильно и с политической, и с юридической точек зрения. Эта квота переносится в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов. Соответственно, общее количество депутатских мест в Мажилисе уменьшится», - прокомментировал Бахытжан Смагулов.

По словам сенатора, порадовали также предложения о создании Улытауской и Абайской областей, а также о переименовании Капшагая в Конаев и придании этому городу статуса областного центра.

«Это будет достойной данью памяти выдающихся сынов казахского народа, деянием культурного и исторического значения. В эти непростые времена мы должны уверенно смотреть в будущее, дружно идти к высоким целям, крепя единство и казахстанскую идентичность, опираясь на духовность и непреходящие нравственные ценности», - добавил он.