Не давите на молодежь – Imanbek

16 Ноября 2022, 11:40

16 Ноября 2022, 11:40

Не давите на молодежь – Imanbek

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Всемирно известный казахстанский диджей Иманбек Зейкенов, больше известный как Imanbek, ответил на вопрос, как стимулировать молодежь к творчеству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не давите на молодежь, не заставляйте ее делать то, что она не хочет. Если вы хотите, чтобы наши ребята добились каких-то успехов в культуре и науке, то развяжите им руки. Просто не создавайте им препятствий. Нравоучения и наставления только раздражают. Если им нужен будет совет, они сами придут и попросят совета», - сказал Imanbek на Форуме стратегических инициатив, проходящем в Астане.

Лично в форуме Иманбек Зейкенов принять участие не смог – видео с его ответами на вопросы модератора было записано заранее.

Фото из открытых источников