Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Не даем дорогу молодым и способным – Президент

    1 Марта 2022, 12:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости пересмотра подготовки политических кадров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наша партия должны стать кузницей кадров, готовить современных политиков и государственников, умеющих работать с избирателями. Сегодня подготовка политических менеджеров у нас, откровенно говоря, хромает. Политические руководители в современных условиях должны разговаривать с людьми разных профессий, с молодежью, журналистами, со всеми, кто представляет наш народ. И таких людей у нас немало», - сказал Касым-Жомарт Токаев на XXII съезде партии.

    Единственная проблема, по словам Президента – это отсутствие социального лифта.

    «Мы не даем дорогу молодым и способным кадрам, и это наш большой недостаток. При этом, в структуре партии функционирует академия политического менеджмента, следует значительно усилить ее работу. Нужно перейти от разовых семинаров и тренингов к полноценным программам подготовки депутатов, акимов, министров и других партийных выдвиженцев», - отметил Глава государства.

    «На системной основе следует проводить выездные тренинги для обучения партийного актива на местах. Все высказанные мною задачи предстоит выполнить в максимально сжатые сроки. Чтобы повысить доверие избирателей к партии, нужно отойти от прежних формальных методов работы», - заключил К. Токаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Нур Отан Съезд партии Аманат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Глава государства провел второе заседание Национального курултая
    Спецвыпуск со второго заседания Национального курултая покажут республиканские телеканалы
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев