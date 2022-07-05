5 Июля 2022 04:23

Не бывает тяжелых или лёгких наркотиков - полковник полиции Аскар Джумабеков

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Исповедь борющегося с наркозависимостью человека, изложенная в книге, привлекла внимание жителей Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Профилактические мероприятия антинаркотической направленности постоянно проводят жамбылские полицейские – это лекции с демонстрацией фильмов в молодежных аудиториях, раздача брошюр, буклетов, выступления на различных медийных площадках.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, очередное подобное мероприятие прошло в парках города Тараза - имени Кайрата Рыскулбекова и в парке «Жеңіс» имени Бауыржана Момышулы.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области раздали собравшимся брошюры с информацией о вреде наркотиков. Особый упор был сделан на проблему распространения синтетических веществ. В брошюре также есть информация об уголовной ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков, пояснили в пресс-службе ведомства.

«В ходе акции наши сотрудники вручили жителям и книгу «Есірткінің тозағы. Азап айдаған ана». В книге мать рассказывает о судьбе своего сына, который долгое время борется с наркозависимостью. На примере своей семьи автор убедительно показывает, что наркомания – это настоящая трагедия не только для попавшего в зависимость человека, но и для его родных и близких. Это должно послужить настоящим уроком для молодежи», - сказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Аскар Джумабеков.

Акция прошла при поддержке КГУ «Молодежный ресурсный центр» отдела внутренней политики акимата города Тараза и общественного объединения «Нығмет нұры».

«Нам важно привлечь внимание молодёжи к проблеме наркомании. Каждый подросток, по сути, находится в группе риска. Сегодня синтетический наркотик постоянно меняет формулу. Молодые люди стараются убедить и себя, и других, что это всего лишь баловство, ничего страшного. Но наркологи который год бьют тревогу - зависимость от «синтетики» возникает сразу же. Поэтому, прежде чем «баловаться», нужно подумать сто раз о последствиях. Не бывает «тяжелых» или «лёгких» наркотиков. Наркозависимому человеку «билет в один конец» гарантирован. Призываем родителей не оставаться в стороне, а контролировать интернет-ресурсы и социальные сети, которые посещают их дети», - говорит полковник полиции Аскар Джумабеков.