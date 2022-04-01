Не бывает лёгких наркотиков - об «аптечной наркомании» и «синтетике» рассказали жамбылским студентам

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские провели круглый стол с участием молодежи на тему вреда синтетических наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в Таразском региональном университете имени М.-Х. Дулати состоялся круглый стол на тему вреда синтетических наркотиков. Мероприятие провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области совместно с КГУ «Молодежный ресурсный центр» отдела внутренней политики акимата города Тараза.

Сотрудники полиции рассказали студентам о том, что синтетические наркотики оказывают очень длительное воздействие на человеческий организм, приводя к более тяжелым последствиям.

Ещё один актуальный вопрос - аптечная наркомания. В аптеках имеется ряд препаратов, как наркосодержащих, так и без наркотических веществ в составе, которые способны вызывать наркотическое опьянение.

«Всё начинается с аптечных препаратов. Подростки наивно полагают, что если попробовать один раз, то ничего не будет. Также и с «синтетикой». К сожалению, в большинстве случаев, зависимость возникает практически моментально. Не бывает лёгких наркотиков. Обращаюсь к молодым людям: не губите свою жизнь. Употребление любых наркотиков приводит к огромным, порой неисправимым проблемам со здоровьем. После победить в борьбе за здоровый разум будет очень сложно», - говорит полковник полиции Аскар Джумабеков.

В ходе профилактической беседы прозвучали видеолекции на государственном и русском языках.

Студентам разъяснили, что в большинстве своем наркоторговцы используют интернет-пространство. Молодых людей предупредили, что нельзя заходить на подозрительные сайты и вести переписку в социальных сетях с незнакомыми людьми.

Рассказали молодым людям и об уголовной ответственности за употребление и распространение наркотиков, об изменениях и дополнениях в уголовное законодательство.

Лица, оставляющие закладки с наркотическими средствами, несут уголовную ответственность как за сбыт наркотических средств и будут привлекаться по статье 297 УК РК, предусматривается уголовная ответственность от 5 до 20 лет лишения свободы, а за сбыт наркотических средств в общеобразовательных учреждениях – до пожизненного лишения свободы.

«Общими усилиями нам надо предостеречь молодежь от сомнительных удовольствий, способных испортить всю жизнь. Запрещённые вещества оказывают катастрофическое воздействие на здоровье человека. В силу отсутствия жизненного опыта молодые люди сами не замечают, как попали в ловушку наркоторговцев. Преодолеть зависимость удаётся, к сожалению, лишь немногим. Поэтому важно проводить профилактическую работу среди молодёжи на системной основе», - сказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Аскар Джумабеков.

Напомним, накануне особо крупную партию «синтетики» изъяли у жителя Тараза, по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято синтетическое вещество «Альфа PVP» в особо крупном размере.

В селе Интернациональный Меркенского района задержали 47-летнего местного жителя.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области за двое суток выявили 22 факта наркоправонарушений. До 15 лет с конфискацией имущества может получить житель Тараза, задержанный с крупной партией синтетических наркотиков.