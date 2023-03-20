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Не было выявлено никаких нарушений - глава миссии наблюдателей от ОТГ

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Марта 2023, 10:45
Не было выявлено никаких нарушений - глава миссии наблюдателей от ОТГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава миссии наблюдателей от ОТГ (Организация тюрксих государств) Сади Джафаров поделился мнением о проведенных в Казахстане выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Миссия международных наблюдателей ОТГ провела наблюдение за выборами в Мажилис и маслихаты 19 марта 2023 года. Миссия состояла из представителей официального секретариата ОТГ, а также из дипломатов других государств. Миссия проводила свои мероприятия в соответствии с национальным законодательством РК, а также международными стандартами организации проведения выборов», - сказал Сади Джафаров на брифинге в столице.

По его словам, председатель ЦИК Нурлан Абдиров предоставил всеобъемлющую информацию о выборных процессах, участии международных и местных наблюдателей за выборами, а также о подготовке к процессам голосования для граждан, которые живут за рубежом.

«За время дня выборов миссия ОТГ посетила 438 участок в Астане. Открытие проводилось вовремя, в соответствии с национальным выборным законодательством. В целом миссия посетила 32 избирательных участка. После проведения мониторинга миссия заявляет о том, что не было выявлено никаких административных или правовых нарушений. Все необходимые меры были предприняты для обеспечения волеизъявления народа в надлежащий день», - добавил спикер.


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