Не будут ли происходить аварии на АЭС – комментарий Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В кулуарах Правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответил, нет ли опасений, что такие же аварии, как на ТЭЦ, будут происходить на АЭС, которую планируют построить в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надо же понимать природу той ситуации, которая сложилась на ТЭЦ. Природа ситуации – системная недофинансирвоанность, которая привела к износу основного оборудования, которая составляет до 100% на некоторых энергообъектах. То есть причина аварии – это техническое состояние этих объектов. Плюс определённый есть дефицит кадров в связи с низкими заработными платами. Понятно, что требуется масштабная модернизация данных объектов», - ответил Алмасадам Саткалиев.

Что касается АЭС, по словам министра, там режим эксплуатации достаточно четко регламентирован.

«Есть требования, в том числе международные по эксплуатации, и я думаю, они будут в полном объеме соблюдаться», - добавил он.