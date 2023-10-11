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    11:44, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Не будет ли второго Экибастуза зимой? – Ерлан Саиров

    ТЭЦ 3 Караганды
    Фото: kec.kz

    Есть риск вхождения в отопительный сезон в Тмиртау с опозданием. Об этом заявил депутат Мажилиса Ерлан Саиров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На пленарном заседании палаты мажилисмен сообщил, что депутаты недавно посетили ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 города Темиртау и тепловые сети в Караганде.

    - Итоги, мягко говоря, неутешительные. Так, на ТЭЦ-2 АО «Арселор Митталл» выявлен износ тепловых котлов, срок завершения ремонта котла 4 продлен до конца октября, а строительство нового котла 7 затягивается до конца следующего года. На ТЭЦ города Темиртау не пришло оборудование четырех котлов, ремонт соответственно идет с отставанием. Есть риск вхождения в отопительный сезон с опозданием. Отопительный сезон не начался, мы уже видим аварии. Авария на ТЭЦ-3 города Караганды создала коллапс с электроснабжением целого города. Такими темпами не будет ли второго Экибастуза зимой? - спросил Ерлан Саиров, добавив, что если где-то прорвет трубу, то фонтану народного возмущения не будет предела.

    На что министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал о текущей ситуацией с ремонтом этих объектов энерго и теплоснабжения.

    - По отопительному сезону проведена большая работа правительством, местными исполнительными органами. Порядка 55 млрд тенге выделено денег из республиканского и местных бюджетов. Из них только на объекты теплоэнергетики 37, 1 млрд тенге. По Карагандинскому энергоузлу есть определенные проблемы. В частности, по ТЭЦ-2 Арселор Миттал Темиртау, мы всегда относили ее к проблемным объектам, уже в работе четыре котла и две турбины. Есть отставания по четвертому котлу, по факту ожидается 30-го ноября завершение, но на тепловые нагрузки это влиять не будет. Есть опоздания по котлу 5 – 20 октября, текущий ремонт турбины-2 затягивается также, тем не менее отопительный сезон по данной ТЭЦ начат 30 сентября. 80% потребителей уже подключены. По данному проекту постоянно дежурит Госэнергонадзор, идет постоянный контроль и со стороны министерства и со стороны местных исполнительных органов власти. Думаем, сроки согласованные по переносу будут выполнены, - заверил Алмасадам Саткалиев.

    Теги:
    Правительство Парламент Астана Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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