Не будет ли второго Экибастуза зимой? – Ерлан Саиров
Есть риск вхождения в отопительный сезон в Тмиртау с опозданием. Об этом заявил депутат Мажилиса Ерлан Саиров, передает корреспондент агентства Kazinform.
На пленарном заседании палаты мажилисмен сообщил, что депутаты недавно посетили ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 города Темиртау и тепловые сети в Караганде.
- Итоги, мягко говоря, неутешительные. Так, на ТЭЦ-2 АО «Арселор Митталл» выявлен износ тепловых котлов, срок завершения ремонта котла 4 продлен до конца октября, а строительство нового котла 7 затягивается до конца следующего года. На ТЭЦ города Темиртау не пришло оборудование четырех котлов, ремонт соответственно идет с отставанием. Есть риск вхождения в отопительный сезон с опозданием. Отопительный сезон не начался, мы уже видим аварии. Авария на ТЭЦ-3 города Караганды создала коллапс с электроснабжением целого города. Такими темпами не будет ли второго Экибастуза зимой? - спросил Ерлан Саиров, добавив, что если где-то прорвет трубу, то фонтану народного возмущения не будет предела.
На что министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал о текущей ситуацией с ремонтом этих объектов энерго и теплоснабжения.
- По отопительному сезону проведена большая работа правительством, местными исполнительными органами. Порядка 55 млрд тенге выделено денег из республиканского и местных бюджетов. Из них только на объекты теплоэнергетики 37, 1 млрд тенге. По Карагандинскому энергоузлу есть определенные проблемы. В частности, по ТЭЦ-2 Арселор Миттал Темиртау, мы всегда относили ее к проблемным объектам, уже в работе четыре котла и две турбины. Есть отставания по четвертому котлу, по факту ожидается 30-го ноября завершение, но на тепловые нагрузки это влиять не будет. Есть опоздания по котлу 5 – 20 октября, текущий ремонт турбины-2 затягивается также, тем не менее отопительный сезон по данной ТЭЦ начат 30 сентября. 80% потребителей уже подключены. По данному проекту постоянно дежурит Госэнергонадзор, идет постоянный контроль и со стороны министерства и со стороны местных исполнительных органов власти. Думаем, сроки согласованные по переносу будут выполнены, - заверил Алмасадам Саткалиев.