Не будет ли второго Экибастуза зимой? – Ерлан Саиров

Есть риск вхождения в отопительный сезон в Тмиртау с опозданием. Об этом заявил депутат Мажилиса Ерлан Саиров, передает корреспондент агентства Kazinform.

На пленарном заседании палаты мажилисмен сообщил, что депутаты недавно посетили ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 города Темиртау и тепловые сети в Караганде.

- Итоги, мягко говоря, неутешительные. Так, на ТЭЦ-2 АО «Арселор Митталл» выявлен износ тепловых котлов, срок завершения ремонта котла 4 продлен до конца октября, а строительство нового котла 7 затягивается до конца следующего года. На ТЭЦ города Темиртау не пришло оборудование четырех котлов, ремонт соответственно идет с отставанием. Есть риск вхождения в отопительный сезон с опозданием. Отопительный сезон не начался, мы уже видим аварии. Авария на ТЭЦ-3 города Караганды создала коллапс с электроснабжением целого города. Такими темпами не будет ли второго Экибастуза зимой? - спросил Ерлан Саиров, добавив, что если где-то прорвет трубу, то фонтану народного возмущения не будет предела.

На что министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал о текущей ситуацией с ремонтом этих объектов энерго и теплоснабжения.