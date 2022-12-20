Не будем отстреливать сайгаков в 2023 году – Сериккали Брекешев

20 Декабря 2022, 12:12

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев поделился планами по запрету на отстрел сайгаков в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сегодня направили информацию с предложением о продлении моратория на изъятие сайгаков. Если наше предложение поддержат, то до конца 2023 года будет запрет на изъятие сайгаков. То есть отстреливать сайгаков в следующем году не будем», - сказал Сериккали Брекешев в кулуарах заседания Правительства.

Напомним, в августе текущего года сообщалось о возможности разрешения платной охоты на сайгаков.

В октябре текущего года Минэкологии заявило о недопустимости массового отстрела животных.