Не бойтесь мечтать и смело идите к своей цели – Бердибек Сапарбаев дал наставления молодёжи

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область пообщался с активной молодёжью. Встреча прошла в стенах Карагандинского государственного технического университета. «Мечтай. Стремись. Развивайся» - таков был лейтмотив беседы. Об этом передает МИА «Казинформ».

Молодые люди рассказали вице-премьеру о своих первых успехах. А он дал свои советы: смело идти к своей мечте и не упускать возможностей.

«Движущей силой общества является молодёжь. Каждый человек мечтает о том, чтобы у него было хорошее будущее. Наша цель – создать молодёжи условия для самореализации», - отметил Бердибек Сапарбаев.





Вице-министр информации и общественного развития РК Марат Азильханов рассказал о реализации государственных программ в сфере молодёжной политики. Он отметил, что в Год молодёжи реализуется 89 крупных мероприятий. Разработаны меры по решению жилищной проблемы. Получило поддержку молодёжное предпринимательство.

«Год молодёжи, будущий Год волонтёрства и набор в Президентский кадровый резерв – все эти шаги говорят о том, что в стране молодые люди могут себя реализовать и быть счастливыми», - подчеркнул вице-премьер.

На встречу собрались студенты, молодые предприниматели, рабочие, спортсмены, волонтёры. Каждый из них уже успел чего-то добиться.





О своих первых шагах в бизнесе рассказал молодой фермер Биржан Иманов. Своей историей успеха поделился участник программы «Еңбек» Александр Концевич. Обучившись на курсах предпринимательства, он получил грант и открыл оздоровительный центр.

Начинающие предприниматели поблагодарили Елбасы и государство за возможность осуществить свою мечту.

Студентка КарГУ им. Е. Букетова Ольга Калмыкова выступила на государственном языке. Будущий журналист призвала молодёжь изучать и любить казахский язык, знать историю своей страны, чтить традиции. Она прочитала стихотворение Абая «Әсемпаз болма әрнеге».

«Истинный гражданин должен внести свой вклад в развитие нации и государства. Не забывайте о своих национальных ценностях, - поддержал слова студентки вице-премьер. – Молодёжь должна быть воспитанной и культурной. Всё это есть в произведениях Абая, в его назиданиях. Сегодня, в эпоху перемен нам нужны все духовные ценности, о которых говорил и писал Абай».

Студентка 4-го курса КарГТУ, президентский стипендиат Екатерина Казанцева рассказала о разработке, признанной лучшей на международном IT-форуме в Караганде. Команда, членом которой является девушка, предложила мобильное приложение в сфере общественного транспорта. Екатерина обратилась с просьбой: учредить специальную стипендию для студентов, занимающихся наукой.





Бердибек Сапарбаев пообещал по возвращению в столицу поручить Министерству образования и науки рассмотреть этот вопрос.

Вице-премьер отметил, что следующий Год волонтёрства станет логическим продолжением Года молодёжи. Впереди предстоит большая работа по поддержке молодёжных инициатив, подчеркнул он.



