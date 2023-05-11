«Не боржоми, но где-то рядом»: аким Караганды попробовал воду из-под крана

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким города Караганды посетил насосную станцию ТОО «Караганды Су». Градоначальник вместе с представителями компании проверил работу станции, чтобы рассеять сомнения жителей по поводу качества питьевой воды, передает МИА «Казинформ».

Аким Караганды Мейрам Кожухов посетил насосную станцию ТОО «Караганды Су». Целью визита была проверка работы очистных сооружений и водозабора, так как в последнее время было много нареканий со стороны жителей города по качеству питьевой воды.

Градоначальник весь процесс показывал в прямом эфире через свою страницу в Instagram.

Как пояснили сотрудники насосной станции, для обеспечения города питьевой водой станция пропускает от 11 до 22 тыс. кубометров воды в сутки. Воду берут из канала им. К. Сатпаева. Это искусственное водное сооружение, протяженностью в 500 км.

На очистном сооружении акиму города руководитель компании «Караганды Су» провел экскурсию по водоочистному комплексу. Затем они попробовали воду из-под крана, которая идет потребителям.

«Давайте попробуем воду, которая течет по водопроводу в городе. Ну не боржоми, но где-то рядом», - отметил глава города.

Также аким города отметил, что вода без постороннего привкуса, примесей и червей, как утверждали некоторые жители в социальных сетях.

Напомним, «Караганды Су» - компания, снабжающая город питьевой водой. На предприятии работают более 1700 сотрудников. В ведении компании 18 эксплуатационных участков, 15 собственных подстанций и 96 насосных станций, из них 10 канализационных насосных станций. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 1200 км, 800 км – канализация. По словам руководителя компании, за последние 10 лет было отремонтировано 750 км сетей водоотведения.