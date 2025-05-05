Не более 10 млн тенге на депозит: новые ограничения для банков введут в Казахстане

По его словам, одной из норм законопроекта является внедрение базовой банковской лицензии, что должна создать более гибкие условия регулирования, способствующие выходу новых участников и усилению конкуренции в секторе.

— Базовая лицензия отличается от универсальной как по объему допустимых операций, так и по регуляторным требованиям. В частности, устанавливаются ограничения по максимальному размеру активов на уровне 500 млрд тенге. Минимальный размер капитала для банков с базовой лицензией составит 10 млрд тенге, тогда как для универсальных банков этот порог будет повышен до 20 млрд тенге. Также снижаются требования к системе управления рисками и отчётности, уменьшается надзорная нагрузка, при этом сохраняются базовые принципы устойчивости, — сообщил Кизатов.

В целях ограничения рисков базовым банкам будет запрещено предоставлять кредиты и иные кредитные продукты нерезидентам, а также выдавать займы лицам, связанным с банком особыми отношениями.

— Кроме того, вводится ограничение на совокупный размер срочных и сберегательных вкладов физических лиц — не более 10 млн тенге. Также будет запрещена деятельность, связанная с брокерскими и дилерскими операциями по сложным или высокорисковым финансовым инструментам, — сказал замглавы АРРФР.

Он отметил, что одним из ключевых потенциальных пользователей базовой лицензии являются микрофинансовые организации, которые стремятся расширить бизнес и получить право привлекать депозиты от населения и бизнеса. На сегодня 12 МФО уже располагают капиталом, превышающим 10 млрд тенге, а две из них — КМФ и БиЭнКей Финанс Казахстан — получили разрешение на преобразование в банк второго уровня.