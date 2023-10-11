Не было встреч в больших залах, а больше на ногах – депутат Альберт Рау рассказал о выездах в регионы
Депутат Мажилиса Парламента РК Альберт Рау на заседании Мажилиса рассказал о результатах выездов депутатов в регионы страны. Жители были проинформированы о проводимых реформах и реализации предвыборной программы Президента, передает корреспондент агентства Kazinform.
- В июле-августе текущего года депутатами Мажилиса Парламента были осуществлены выезды в регионы. Мы проинформировали сограждан о проводимых в стране реформах, о реализации предвыборной программы Главы государства. Депутаты посещали отдаленные населенные пункты, в том числе оттуда поступали обращения граждан. Не было встреч в больших залах, больше было на ногах с трудовыми коллективами и различными целевыми группами. Было проведено более 1800 встреч, в которых приняли участие более 43 тысяч человек. Депутаты ознакомились с ходом подготовки к отопительному сезону, посещали котельные и ремонт теплотрасс. На особом контроле было строительство и реконструкция системы водоснабжения в селах, объекты проекта «Ауыл - ел бесігі», ремонт автодорог. С региональными экспертами и общественностью обсуждали законопроекты, над которыми работает Мажилис. Это законопроект, непосредственно касающийся повседневной жизни наших граждан, - сказал на заседании Мажилиса Альберт Рау.
По его словам, многие вопросы населения возникают из-за недоинформированности, затягивания решения вопросов на местном уровне, и это при том, как отметил депутат, что согласно указу Президента акимы регулярно встречаются с населением.
- Избиратели, в том числе на приемах по личным вопросам, поднимают системные, региональные и общегосударственные проблемы, такие как государственная поддержка фермеров, рост цен на социально значимые товары, изношенность коммунальных сетей, обеспечение сельских жителей питьевой водой, связью и интернетом, медицинские кадры, строительство и ремонт школ, газификация внутрипоселковых домов. Проблему бездомных собак поднимают практически во всех регионах страны. Отсутствие регулярности пассажирских перевозок в сельских районах. О сложностях в получении кредитов говорят участники программы «Ауыл аманаты». Уже не первый год сограждане ставят вопрос сохранности автодорог, особенно отремонтированных. Во всех регионах жалуются на сложность попасть к врачу узкого профиля. Ждать приходится долго. Также есть проблема малокомлпектных школ и в целом приграничных сел, - отметил Альберт Рау.