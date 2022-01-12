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Ндилека Мандела выразила поддержку народу и властям Казахстана

12 Января 2022 04:04
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Ндилека Мандела выразила поддержку народу и властям Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старшая внучка Нельсона Манделы, основатель и Генеральный директор Фонда Т.Манделы Ндилека Мандела (ЮАР) обратилась к Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву со словами поддержки, передает МИА «Казинформ».

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«В качестве старшей внучки Первого Президента ЮАР Нельсона Манделы и от имени своей семьи хотета бы отметить, что мы обеспокоены недавними событиями в Казахстане. В свете последнего развития ситуации, хочу присоединиться к людям со всего мира, гражданам и друзьям Казахстана, чтобы выразить твердую солидарность с Республикой Казахстан. Насилие никогда не может быть подходящей реакцией для разрешения проблем или конфликта. Мой покойный дедушка Нельсон Мандела подчеркивал важность мира, стабильности, диалога и повышения качества жизни маргинализованных слоев населения. Поэтому выражаю восхищение патриотическим и храбрым духом Вашего Превосходительства, любовью и преданностью делу мирного разрешения ситуации, снятия напряженности, восстановления спокойствия и порядка, а также поддержания мира и безопасности в стремлении сделать Казахстан лучше для всех его жителей. В разгар суматохи и неопределенности, Ваше Превосходительство, Вы проявили мудрость и дальновидность, чтобы поддержать народ Казахстана в его усилиях по возвращению страны к нормальной жизни», - написала в обращении к К.Токаеву Ндилека Мандела.

«Не сомневаюсь, что решение этих проблем Вами, Ваше Превосходительство, будет служить надежным наследием для будущих поколений в разрешении и управлении проблемами и конфликтами. Именно с этими мыслями, с готовностью помочь, выражаю свою решительную поддержку народу и правительству Казахстана, поощряя при этом призывы к немедленной деэскалации и диалогу. Хочу также выразить искренние соболезнования семьям погибших во время инцидентов и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим. Пожалуйста, примите, Ваше Превосходительство, уверения в моем самом высоком уважении», - говорится в обращении.


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