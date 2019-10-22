NCOC N.V. отказалась от освоения месторождения Каламкас-море

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Компания «NCOC N.V.» отказалась от освоения месторождения Каламкас-море на шельфе Каспия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Консорциум принял решение не продолжать освоение месторождения Каламкас-море. Решение обусловлено сложной экономикой проекта. Данное решение не повлияет на текущую операционную деятельность и другие реализуемые проекты «NCOC N.V.» Оператор продолжит уделять особое внимание безопасной и устойчивой добыче на месторождении Кашаган во благо Республики Казахстан и партнеров консорциума», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе нефтяной компании, разрабатывающей в Атырауской области гигантское морское месторождение Кашаган.

Напомним, в декабре 2018 года в рамках СРП по Северному Каспию было подписано соглашение по освоению месторождения Каламкас-море. Геологические запасы месторождения оцениваются в 159 млн. тонн нефти.