12 Мая 2022 18:35

Назым Кызайбай уступила в стартовом поединке на ЧМ-2022 по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Назым Кызайбай неудачно стартовала на чемпионате мира-2022 по боксу среди женщин, который проходит в Стамбуле (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Кызайбай, выступающая в весовой категории до 50 кг встречалась с Ингрит Лореной Валенсией из Колумбии. Соперница выиграла с раздельным решением судей - 3:2.

Сегодня на чемпионате мира в Стамбуле выступят еще три представительницы Казахстана.

Дина Жоламан (до 54 кг) проведет бой с испанской спортсменкой Марией Мадуэньо Конде, а Римма Волосенко (до 60 кг) будет противостоять англичанке Шоне Уитуэлл.

В вечерней сессии (с 21:00) Дарига Шакимова в весовой категории до 66 кг померится силами с представительницей Узбекистана Навбахор Хамидовой.