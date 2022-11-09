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    17:12, 09 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Назым Кызайбай стала бронзовым призером ЧА-2022 по боксу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана официально завоевала первую медаль на чемпионате Азии-2022 по боксу в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинале в весовой категории до 50 килограммов у женщин Назым Кызайбай встретилась с японкой Намики Цукими и проиграла ей раздельным решением судей. Таким образом, Кызайбай не смогла пробиться в финал и закончила выступление на турнире с бронзовой медалью.

    Назым Кызайбай является двукратной чемпионкой мира (2014 и 2016 годы) и чемпионкой Азии (2021 год). Что касается ее выступлений на континентальном первенстве в Аммане, то по ходу турнира она победила таиландку Чутхамат Раксат и монголку Мунгунсаран Балсан.


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