Назым Кызайбай стала бронзовым призером ЧА-2022 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана официально завоевала первую медаль на чемпионате Азии-2022 по боксу в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале в весовой категории до 50 килограммов у женщин Назым Кызайбай встретилась с японкой Намики Цукими и проиграла ей раздельным решением судей. Таким образом, Кызайбай не смогла пробиться в финал и закончила выступление на турнире с бронзовой медалью.

Назым Кызайбай является двукратной чемпионкой мира (2014 и 2016 годы) и чемпионкой Азии (2021 год). Что касается ее выступлений на континентальном первенстве в Аммане, то по ходу турнира она победила таиландку Чутхамат Раксат и монголку Мунгунсаран Балсан.