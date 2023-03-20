Назым Кызайбай не смогла выйти в 1/8 финала ЧМ-2023 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Назым Кызайбай провела свой первый бой на женском чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 50 кг Кызайбай встретилась с представительницей Вьетнама Тхи Там Нгуен и неожиданно проиграла ей единогласным решением судей.

Таким образом, Назым Кызайбай не смогла выйти в 1/8 финала мирового первенства и завершила выступление на турнире.

Спортсменка из Казахстана дважды выигрывала чемпионат мира — в 2014 и 2016 годах. В 2021 году Кызайбай становилась чемпионкой Азии; также она является многократной победительницей чемпионата Казахстана.