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    21:51, 19 Март 2023 | GMT +6

    Назым Кызайбай не смогла выйти в 1/8 финала ЧМ-2023 по боксу

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    Фото: instagram.com/boxingkazakhstan
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Назым Кызайбай провела свой первый бой на женском чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/16 финала в весовой категории до 50 кг Кызайбай встретилась с представительницей Вьетнама Тхи Там Нгуен и неожиданно проиграла ей единогласным решением судей.

    Таким образом, Назым Кызайбай не смогла выйти в 1/8 финала мирового первенства и завершила выступление на турнире.

    Спортсменка из Казахстана дважды выигрывала чемпионат мира — в 2014 и 2016 годах. В 2021 году Кызайбай становилась чемпионкой Азии; также она является многократной победительницей чемпионата Казахстана.


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