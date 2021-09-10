Назвавшая детей «тупыми обезьянами» завуч школы получила выговор в Шахтинске

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – Завучу школы №6 города Шахтинска Карагандинской области объявили строгий выговор. Такое наказание она получила за оскорбления детей, назвав их «тупыми обезьянами», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в отделе образования города Шахтинска, педагог, который выразился неэтично, работает в системе образования 21 год, из них последние три года в выше упомянутой школе № 6. Оскорбительное высказывание она допустила в адрес учащихся 8 «В» класса. Инцидент произошел во время утреннего посещения учебных занятий на уроке биологии. Аудиозапись оскорблений была размещена в Telegram-канале акимата города Шахтинска, передана в Call-центр отдела образования города Шахтинска и распространена во все социальные сети .

«По данному факту ГУ «Отдел образования г. Шахтинска» ОО проведено служебное расследование, оперативно проведено заседание Совета по педагогической этике с участием руководителя общеобразовательной школы № 6 Н. Онсовича, председателя профсоюза педагогов города, почетного жителя города, независимого эксперта, директора школы, классного руководителя, членов педагогического Совета школы. На заседании Совета учитель признал свою вину в части этического поведения и нарушения закона «О статусе педагога». В ходе заседания были рассмотрены все обстоятельства данной ситуации, по итогам которого принято коллегиальное решение о наложении дисциплинарного взыскания на данного педагога в виде строгого выговора по п. 1, п. 3 ст. 64 «Трудового кодекса» РК за совершение работником дисциплинарного проступка», - сообщили в отделе образования города Шахтинска.

Так же в ведомстве сообщили, что в целях урегулирования сложившейся ситуации администрация школы 10 сентября 2021 года проведет расширенное родительское собрание с участием членов педагогического и родительского сообщества, Совета по педагогической этике, на котором учитель изложит причины этого события и принесет свои извинения за неэтичное поведение.

В целях соблюдения норм педагогической этики и предупреждения подобных ситуаций во всех общеобразовательных школах города Шахтинска в организациях образования проводятся очередные заседания педагогических советов с рассмотрением вопроса о соблюдении правил педагогической этики.