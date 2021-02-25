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    12:30, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Назвать школу в честь учителя Рафики Нуртазиной предложили в Сенате

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Динар Нукетаева предложила назвать одну из школ Алматы в честь Заслуженного учителя РК, Героя Социалистического Труда - Рафики Нуртазиной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своём депутатском запросе в адрес Премьер-Министра РК, она отметила, что в этом году исполняется 100 лет со дня рождения педагога.

    «У Рафики Бекеновны немало заслуг. Однако самой значимой из них является то, что, будучи учителем русского языка и литературы, она смогла открыть школу с казахским языком обучения. Причём тогда эта школа находилась в самом центре Алматы», - сказала сенатор Динар Нукетаева на пленарном заседании палаты.

    Было отмечено, что Рафика Нуртазина была не только преподавателем, но и учёным, исследователем, кандидатом педагогических наук. Она также является автором 300 научных и учебных работ, в том числе 15 учебников и пособий для средней школы и 10 книг для дошкольного обучения.

    Депутатский запрос направили депутаты Динар Нукетаева, Мурат Бактиярулы, Бакытжан Жумагулов и Султанбек Макежанов.



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