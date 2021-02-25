Назвать школу в честь учителя Рафики Нуртазиной предложили в Сенате
В своём депутатском запросе в адрес Премьер-Министра РК, она отметила, что в этом году исполняется 100 лет со дня рождения педагога.
«У Рафики Бекеновны немало заслуг. Однако самой значимой из них является то, что, будучи учителем русского языка и литературы, она смогла открыть школу с казахским языком обучения. Причём тогда эта школа находилась в самом центре Алматы», - сказала сенатор Динар Нукетаева на пленарном заседании палаты.
Было отмечено, что Рафика Нуртазина была не только преподавателем, но и учёным, исследователем, кандидатом педагогических наук. Она также является автором 300 научных и учебных работ, в том числе 15 учебников и пособий для средней школы и 10 книг для дошкольного обучения.
Депутатский запрос направили депутаты Динар Нукетаева, Мурат Бактиярулы, Бакытжан Жумагулов и Султанбек Макежанов.