Названы зарплаты самых дорогих игроков «Барыса» после худшего сезона КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Российский портал «Спорт-Экспресс» обнародовал список 245 самых дорогих игроков КХЛ, куда попали восемь хоккеистов астанинского «Барыса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Так, в данный топ из казахстанского клуба попали: Линден Вей — 50 млн рублей (298,62 млн тенге), Никита Михайлис – 50 млн рублей (298,62 млн тенге), Алекс Грант – 45 млн рублей (268,76 млн тенге.), Майкл Шапю – 26 млн рублей (155,28 млн тенге), Юлиус Гудачек – 25 млн рублей (149,31 млн тенге), Энтони Луис – 25 млн рублей (149,31 млн тенге), Джесси Грэм – 23 млн рублей (137,37 млн тенге), Джереми Бракко – 22 млн рублей (131,39 млн тенге).

После поражения «Авангарду» (3:4) «Барыс» потерял математические шансы подняться выше последнего места в турнирной таблице Восточной конференции, что стало для астанинской команды худшим результатом за всю историю выступления в КХЛ.

Фото: sports.kz