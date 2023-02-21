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    13:34, 21 Февраль 2023 | GMT +6

    Названы зарплаты самых дорогих игроков «Барыса» после худшего сезона КХЛ

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Российский портал «Спорт-Экспресс» обнародовал список 245 самых дорогих игроков КХЛ, куда попали восемь хоккеистов астанинского «Барыса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Так, в данный топ из казахстанского клуба попали: Линден Вей — 50 млн рублей (298,62 млн тенге), Никита Михайлис – 50 млн рублей (298,62 млн тенге), Алекс Грант – 45 млн рублей (268,76 млн тенге.), Майкл Шапю – 26 млн рублей (155,28 млн тенге), Юлиус Гудачек – 25 млн рублей (149,31 млн тенге), Энтони Луис – 25 млн рублей (149,31 млн тенге), Джесси Грэм – 23 млн рублей (137,37 млн тенге), Джереми Бракко – 22 млн рублей (131,39 млн тенге).

    После поражения «Авангарду» (3:4) «Барыс» потерял математические шансы подняться выше последнего места в турнирной таблице Восточной конференции, что стало для астанинской команды худшим результатом за всю историю выступления в КХЛ.


    Фото: sports.kz


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