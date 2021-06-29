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    14:33, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Названы все возможные соперники Шавката Рахмонова из ТОП-15 рейтинга UFC

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно, с кем может сразиться казахстанский файтер Шавкат Рахмонов (14-0), если выбор соперника падет на одного из пятнадцати лучших бойцов полусреднего веса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Если подниматься в рейтинге UFC снизу вверх, то нижняя часть ТОП-15 выглядит так: Муслим Салихов (18-2), Шон Брэди (14-0), Сантьяго Понциниббио (29-4), Ли Цзинлян (18-6) и Демиан Майя (28-11). Десятку лучших полусредневесов открывает Джефф Нил (13-4), выше него — Белал Мухаммад (19-3), Нил Магни (25-9), Майкл Кьеза (18-4) и Хорхе Масвидаль (35-15). Наконец, ТОП-5 (от пятого места к первому) выглядит так: Висенте Луке (20-7-1), Стивен Томпсон (15-4-1), Леон Эдвардс (19-3), Гилберт Бернс (19-4) и Колби Ковингтон (15-2). Чемпионом UFC в полусреднем весе является Камару Усман (19-1).

    Напомним, Шавкат Рахмонов пока провел в UFC всего два боя и оба выиграл сабмишном: в дебютном поединке он удосрочил бразильца Алекса Оливейру (22-10-1-2), а затем победил Мишела Празериса (26-4), также представляющего Бразилию.


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