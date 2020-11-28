Названы все медалисты чемпионата Казахстана по боксу

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте на первенстве страны среди женщин и мужчин завершились четвертьфиналы. В следующих боях распределятся награды за первые, вторые и третьи места, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации бокса.

В чемпионате участвуют почти все боксёры, уже завоевавшие путёвки в Токио. Надежда Рябец (75 кг) и Серик Темиржанов (57 кг) досрочно вышли в полуфинал – их соперники отказались от поединков. Сакен Бибосынов (52 кг) прошёл в 1/2 после боя с акмолинцем Тимуром Кабдешевым.

Продолжают борьбу на чемпионате и остальные обладатели олимпийских лицензий – Аблайхан Жусупов (69 кг), Закир Сафиуллин (63 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Бекзат Нурдаулетов (81 кг) и Камшибек Кункабаев (свыше 91 кг). Из числа будущих олимпийцев пропускает этот чемпионат лишь Василий Левит (91 кг) – по болезни.

Назым Кызайбай, двукратная чемпионка мира досрочно завершила свой первый поединок на чемпионате Казахстана в весе до 51 кг. Рефери остановил бой с 19-летней Шырайлым Бакытжан из Жамбылской области в первом раунде уже на третьей минуте – ввиду явного преимущества Назым. Также досрочно победила Ангелина Лукас, дважды отправив соперницу в нокдаун.

Кровавым стал четвертьфинальный бой для Закира Сафиуллина, шымкентский боксёр получил сильное рассечение. С самого начала боя Сафиуллин напирал и напирал на противника, перемежая удары в голову и в корпус. Его соперник из Мангыстау Аль-Мухаммед Махмут нанёс удар головой, за что и был дисквалифицирован. Против Закира, обладателя олимпийской лицензии, в полуфинале веса до 63 кг выступит Ерсултан Булат из Акмолинской области.

Автор первого нокаута на чемпионате-2020 Бекзат Сабыр также был залит кровью и не устоял в четвертьфинальном бою с Абильханом Аманкулом. У Сабыра открылась рана на лице, и врач запретил продолжать поединок. Таким образом, обладатель олимпийской лицензии в весе до 75 кг жамбылец Аманкул вышел в полуфинал.

В этой же категории 22-летний жамбылец Аман Казангапов выиграл четвертьфинал у 29-летнего Ерика Альжанова, вице-чемпиона Азии.

Победой завершил свой первый бой в Шымкенте чемпион мира из Мангыстау олимпийский лицензиат в весе до 81 кг Бекзат Нурдаулет. Далее он встретится с туркестанцем Бекболатом Абдикеримом.

Молодые звёзды сборной, которые выступают за Нур-Султан, Айбек Оралбай, чемпион юношеской Олимпиады в весе до 91 кг, и Нурбек Оралбай, молодёжный чемпион мира, вышли в полуфинал первенства Казахстана дружно, один за другим, как положено близнецам. Если Нурбеку удастся попасть в финал, то, вероятнее всего, его ждёт бой с чемпионом мира, будущим участником токийской Олимпиады Бекзатом Нурдаулетом – и это должно стать одним из самых запоминающихся поединков на шымкентском чемпионате, тем более что в период карантина никто из боксёров не терял время зря, а Нурдаулет и капитан национальной сборной супертяжеловес Камшибек Кункабаев с разрешения главного тренера успели даже выступить на профессиональном ринге.

Не обошлось без тренерских протестов – изначальное решение в бое супертяжей Нуржан Бекзатов – Айболды Дауренулы опротестовала команда Мангыстау. Судейское жюри в итоге присудило победу Айболды, 21-летнему призёру чемпионата мира. Ещё несколько протестов жюри оставило без удовлетворения.

Полуфиналы чемпионата Казахстана по боксу 2020 года стартуют в шымкентском спортивном комплексе имени Алии Юсуповой 28 ноября в 12 часов дня. По санитарным условиям зрители в зал не допускаются, но прямую трансляцию всех поединков ведёт телеканал Qazsport.

Состав полуфиналистов чемпионата Казахстана по боксу 2020 года

Женщины

48 кг

Алуа Балкибекова (Жамбылская область) – Роксана Гасымова (Жамбылская область)

Жазира Уракбаева (Алматы) – Арайлым Марат (Нур-Султан)

51 кг

Жайна Шекербекова (Шымкент) – Ангелина Лукас (Шымкент)

Жансая Абдраимова (Жамбылская область) – Назым Кызайбай (Алматы)

54 кг

Дина Жоламан (Акмолинская область) – Даметкен Келимбет (Кызылординская область)

Балауса Муздиман (Алматинская область) – Айгерим Ошакбай (Жамбылская область)

57 кг

Айжан Ходжабекова (Карагандинская область) – Назым Ищанова (Атырауская область)

Владислава Кухта (Костанайская область) – Сания Султанкызы (Нур-Султан)

60 кг

Карина Ибрагимова (Акмолинская область) – Адина Калдыбай (Жамбылская область)

Римма Волосенко (Нур-Султан) – Айдана Забынбекова (Актюбинская область)

64 кг

Жанна Серикова (Костанайская область) – Милана Сафронова (Карагандинская область)

Лаура Есенгельды (Шымкент) – Жансая Балтабекова (Акмолинская область)

69 кг

Дарига Шакимова (Алматы) – Жасмин Кизатова (Карагандинская область)

Балжан Аскар (Жамбылская область) – Валентина Хальзова (Нур-Султан)

75 кг

Арайлым Бегдильда (Жамбылская область) – Надежда Рябец (Костанайская область)

Асем Султанова (Алматы) – Марина Вольнова (Нур-Султан)

81 кг

Фариза Шолтай (Шымкент) – Эльдана Талипова (Алматы)

Виолетта Князева (Карагандинская область) – Гульсая Ержан (Кызылординская область)

81+

Дина Исламбекова (Шымкент) – Альбина Вахитова (Северо-Казахстанская область)

Валерия Аксёнова (Акмолинская область) – Ляззат Кунгейбаева (Нур-Султан)

Мужчины

49 кг

Темиртас Жусупов (Акмолинская область) – Ермек Мадиев (Жамбылская область)

Даниял Сабит (Западно-Казахстанская область) – Бекзат Амангельдинов (Павлодарская область)

52 кг

Сакен Бибосынов (Туркестанская область) – Дамир Абдикадир (Алматинская область)

Олжас Байниязов (Атырауская область) – Махмуд Сабырхан (Шымкент)

57 кг

Серик Темиржанов (Павлодарская область) – Бейбарс Жексен (Жамбылская область)

Талгат Сырымбетов (Карагандинская область) – Оразбек Асылкулов (Акмолинская область)

60 кг

Саматали Толтаев (Мангыстауская область) – Василий Самчук (Карагандинская область)

Ильяс Сулейменов (Нур-Султан) – Бекнур Ожанов (Восточно-Казахстанская область)

63 кг

Закир Сафиуллин (Шымкент) – Ерсултан Булат (Акмолинская область)

Ертуган Зейнуллинов (Алматинская область) – Дильмурат Мижитов (Алматы)

69 кг

Аблайхан Жусупов (Карагандинская область) – Куан Куатов (Павлодарская область)

Аятулла Такижанов (Павлодарская область) – Асланбек Шымбергенов (Жамбылская область)

75 кг

Абильхан Аманкул (Жамбылская область) – Ермахан Жакпеков (Восточно-Казахстанская область)

Нурканат Райыс (Атырауская область) – Аман Казангапов (Жамбылская область)

81 кг

Бекзат Нурдаулет (Мангыстауская область) – Бекболат Абдикерим (Туркестанская область)

Бауржан Байгоншеков (Павлодарская область) – Нурбек Оралбай (Нур-Султан)

91 кг

Айбек Оралбай (Нур-Султан) – Нурлан Сабиров (Мангыстауская область)

Абзал Куттыбеков (Туркестанская область) – Сагындык Тогамбай (Нур-Султан)

+91

Камшибек Кункабаев (Кызылординская область) – Дамир Тойбай (Алматы)

Айболды Дауренулы (Мангыстауская область) – Нурлан Сапарбай (Туркестанская область)