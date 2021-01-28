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    18:10, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Названы возможные сроки регистрации казахстанской вакцины против коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представители Министерства здравоохранения назвали возможные сроки регистрации казахстанской вакцины против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Насколько нам известна наработка возможна уже до конца марта. Март-апрель. Я думаю, в апреле данная вакцина уже будет проходить регистрацию и будет доступна у нас для населения», - сказал на брифинге в СЦК первый-вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов.

    В свою очередь, заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК Нурлыбек Асылбеков напомнил, что 25 декабря было начато клиническое испытание.

    «11 января завершилась вакцинация 3000 добровольцев. Все они находятся на постоянном контроле. Qaz-Covid-in выдана временная регистрация на 9 месяцев. По вакцине «Спутник» идут подготовительные работы. Что касается зарубежных вакцин, то с учетом эпидситуации этот вопрос сейчас на стадии переговоров», - заключил спикер.

    Напомним, 1 августа 2020 года стало известно о том, что на сайте Всемирной организации здравоохранения в качестве кандидатной вакцины успешно зарегистрирована вторая казахстанская вакцина Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

    26 июля 2020 года 5 разработчиков вакцины добровольно испытали на себе вакцину для обеспечения собственной безопасности при работе с живым вирусом.

    В середине октября 2020 года был осуществлен выход на II фазу клинических испытаний на 200 добровольцах, отвечающих требованиям ВОЗ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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