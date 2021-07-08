Названы вероятные причины крушения Ан-26 на Камчатке

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия, отказ техники и ошибка экипажа рассматриваются в качестве возможных причин крушения Ан-26 на Камчатке. Об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Образована техническая комиссия по расследованию причин произошедшего. Рассматриваются основные три варианта: это неблагоприятные метеоусловия, это отказ авиатехники и третье - это ошибка экипажа», - сказал министр.

Он добавил, что продолжается поиск, идентификация и эвакуация тел погибших. По его словам, в 16:30 по местному времени спасателям удалось обнаружить фрагменты 11 тел погибших. Географические особенности местности и сложные метеоусловия затрудняют проведение поисковой операции, добавил Савельев.

В ходе совещания Савельев сообщил, что посетил место катастрофы.

«На текущий момент мной и членами комиссии проведен облет места катастрофы, - сказал он. - Мы сегодня летали по маршруту в таких же не очень хороших погодных условиях, но мы приземлились в Палане другим маршрутом, и у нас не было проблем. Поэтому мы хотим понять, почему командиром корабля было принято достаточно тяжелое решение», - сказал Савельев, не уточнив о каком решении командира идет речь.

Семья каждого погибшего в катастрофе Ан-26 получит 3 млн 525 тыс. рублей.

«Организована работа по обеспечению страховых выплат родственникам погибших. По договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, заключенного между «Камчатским авиационным предприятием» и страховой компанией ВСК, предусмотрена выплата страховой суммы родственникам погибших в размере 2 млн 25 тыс. рублей за каждого зарегистрированного», - сказал он.

Кроме того, губернатором Камчатского края принято решение о выплате 500 тыс. рублей за каждого погибшего, добавил Савельев. «Камчатское авиационное предприятие», в свою очередь, выплатит каждой семье 1 млн рублей. Таким образом, сумма выплат на семью составит 3 млн 525 тыс. рублей.

«Одновременно Минтрудом организовано расследование гибели граждан, находившихся при исполнении трудовых обязанностей в момент крушения, и после процедур, необходимых для проведения выплат, лицам, имеющим право на страховое возмещение, будут назначены единовременные, а отдельным группам граждан - ежемесячные страховые выплаты. Единовременная страховая выплата в случае смерти работника составляет 1 млн рублей, это отдельные деньги», - отметил глава Минтранса.

Савельев заключил, что размер ежемесячной страховой выплаты определяется исходя из среднего заработка погибшего, а при наличии иждивенцев, будут осуществлены выплаты из Пенсионного фонда России. «Камчатское авиационное предприятие» также окажет дополнительную помощь семьям пилотов.

Напомним, вчера были обнаружены обломки пассажирского самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке. По информации МЧС, обломки обнаружили в 3,8 км от аэропорта. По данным источника, выживших при крушении самолет нет.