Названы ведомства, лидирующие по неосвоению бюджетных средств в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Расходы государственного бюджета исполнены на 98,6%, республиканского – на 99,0%, местных бюджетов – на 98,6%. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 7 трлн тенге. Неисполнение составило 72 млрд тенге, из них 16 млрд тенге - экономия. Не освоено – 55 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

По словам министра, наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах культуры и спорта, информации и общественного развития, экологии и природных ресурсов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

«Основные причины неосвоения: длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений; оплата, произведенная за фактически оказанный объем услуг; длительное проведение конкурсных процедур; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур и другое», - пояснил Ерулан Жамаубаев.