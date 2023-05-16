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Названы ведомства, лидирующие по неосвоению бюджетных средств в РК

Автор:  
Серик Сабеков
16 Мая 2023, 13:47
Названы ведомства, лидирующие по неосвоению бюджетных средств в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Расходы государственного бюджета исполнены на 98,6%, республиканского – на 99,0%, местных бюджетов – на 98,6%. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 7 трлн тенге. Неисполнение составило 72 млрд тенге, из них 16 млрд тенге - экономия. Не освоено – 55 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

По словам министра, наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах культуры и спорта, информации и общественного развития, экологии и природных ресурсов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

«Основные причины неосвоения: длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений; оплата, произведенная за фактически оказанный объем услуг; длительное проведение конкурсных процедур; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур и другое», - пояснил Ерулан Жамаубаев.


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