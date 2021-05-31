Названы условия для выхода сборной Казахстана в плей-офф чемпионата мира по хоккею
Перед заключительным матчем группового этапа Казахстан с 10 очками занимает третье место в таблице, но за путевки в плей-офф идет ожесточенная борьба. На данный момент положение команд в турнирной таблице таково: Финляндия — 15 очков (6 матчей), США — 12 (5), Казахстан — 10 (6), Германия — 9 (5), Канада — 9 (6), Латвия — 9 (6), Норвегия — 5 (6), Италия — 0 (6).
Таким образом, чтобы не приходилось надеяться на успешный результат матчей соперников, единственным стопроцентным вариантом для сборной Казахстана является победа над Норвегией в основное время.
Если же случится так, что несколько команд, включая Казахстан, сравняются по очкам, то на первый план выйдет критерий личных встреч между ними, и подопечные Юрия Михайлиса вполне могут оказаться за пределами плей-офф. К примеру, при равенстве очков у Казахстана, Канады и Латвии возникнет такая ситуация:
Канада — Латвия 0:2
Латвия — Казахстан 2:3 Б
Казахстан — Канада 2:4
1. Латвия — 4 (4:3)
2. Канада — 3 (4:4)
3. Казахстан — 2 (5:6).
Напомним, сборная Казахстана разгромила команду Италии на ЧМ по хоккею. Ранее наши спортсмены обыграли команду Германии.