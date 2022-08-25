Названы упущения столичного управления транспорта в работе по взысканию долгов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана не воспользовалось правом признания банкротом подрядчиков с числящейся задолженностью прошлых лет. Об этом сообщил член Ревизионной комиссии по городу Нур-Султану Егор Лебо на совместном совещании с маслихатом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управление транспорта по подрядчикам, имеющим дебиторскую задолженность прошлых периодов, направляло иски в суд, однако управление провело слабую работу по взаимодействию с частными судебными исполнителями по материалам, направленным для принудительного исполнения», - сказал Егор Лебо.

В результате, по его словам, по вынесенным решениям в отношении пяти подрядчиков на сумму 83,5 млн тенге срок исполнительного производства истек.

«По другим подрядчикам, имеющим задолженность прошлых лет перед управлением, отсутствуют сведения по производству. При этом установлено, что шесть подрядчиков с непогашенной дебиторской задолженностью перед бюджетом являются действующими налогоплательщиками, оплачивающими обязательства по налогам в бюджет. Также управление не воспользовалось правом признания банкротом подрядчиков с числящейся задолженностью прошлых лет», - добавил Егор Лебо.

Ранее сообщалось, что дебиторская задолженность компании CTS перед акиматом города Нур-Султана достигла 8,8 млрд тенге.