Названы три причины, мешающие открытости госорганов для СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный редактор портала Qazpulse.kz Зарина Касенова обозначила три причины, препятствующие открытости госорганов к средствам массовой информации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, есть несколько проблем в вопросах налаживания связи госорганов со СМИ посредством запросов и ответов. Любой из государственных органов при случае просит направить письменный запрос по тому или иному вопросу. То есть в таких случаях необходимо написать письмо, поставить печать, расписаться, отсканировать. Но несмотря на это, бывает, что ответа так и не приходит. К примеру, вчера мы хотели направить такое письмо в Генеральную прокуратуру, так нас попросили лично привести его и сдать собственноручно. В условиях пандемии и цифровизации такое требование не понятно. Конечно, подобные случаи тормозят работу и мешают оперативности», - сказала Зарина Касенова в ходе прямого включения по вопросам открытости государственных органов для СМИ на площадке Агентства по противодействию коррупции в Facebook.

Второй проблемой, по ее словам, является то, что по конкретному случаю или происшествию госорганы или компании не спешат подтвердить или опровергнуть информацию.

«То есть, если, допустим, где-нибудь произошел пожар или наводнение, госорганы ждут одобрения информации руководством. Этот вопрос необходимо упорядочить. Потому что одним из факторов повышения авторитета госоргана или компании - является оперативное реагирование на конкретный случай. Третья проблема – перенаправление по конкретному вопросу третьему лицу или органу. Мы часто встречаемся с таким ответом как: «Это не в нашей компетенции». В итоге вопрос кочует по нескольким инстанциям и часто остается без ответа», - говорит Зарина Касенова.

Однако есть, по ее словам, пресс-секретари ведомств, которые стараются оперативно отвечать на вопросы.